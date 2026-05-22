Mucunski poziva na povećana ulaganja NATO-a u odbranu i nastavak podrške Ukrajini Šef sjevernomakedonske diplomatije istakao je da Alijansa treba povećati ulaganja u odbranu i istovremeno odgovoriti na sigurnosne izazove na Bliskom istoku i "maligni utjecaj" u regionu Zapadnog Balkana

Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski izjavio je u petak da NATO treba nastaviti jačati ulaganja u odbranu i održavati snažnu podršku Ukrajini, a istovremeno se baviti sigurnosnim rizicima na Zapadnom Balkanu, javlja Anadolu.

Govoreći uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Helsingborgu, Mucunski je rekao da se sastanak održava gotovo godinu dana nakon samita u Hagu i prije predstojećeg samita lidera NATO-a u Ankari, pružajući priliku za pregled napretka i postavljanje prioriteta saveza.

Mucunski je rekao da će ministri razgovarati o potrošnji na odbranu, razvoju odbrambene industrije i nastavku podrške Ukrajini, što je opisao kao "vrlo predan" napor saveza.

Naglasio je da će situacija na Bliskom istoku biti dio razgovora, zajedno s onim što je nazvao "ozbiljnim malignim utjecajem vanjskih faktora" na Zapadnom Balkanu.

"Svakako ćemo razgovarati o nekim vrlo važnim temama", rekao je, dodajući da NATO postaje sve jači i jači kroz obaveze povećanja odbrambene potrošnje.