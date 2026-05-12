Šef sjevernomakedonske diplomatije naveo i da je tokom sastanka istaknut "Plan rasta, reformski napori i strateški značaj" Sjeverne Makedonije "na raskrsnici panevropskih koridora VIII i X"

Mucunski na sastanku Prijatelja Zapadnog Balkana: Strateški značaj S. Makedonije na raskrsnici panevropskih koridora Šef sjevernomakedonske diplomatije naveo i da je tokom sastanka istaknut "Plan rasta, reformski napori i strateški značaj" Sjeverne Makedonije "na raskrsnici panevropskih koridora VIII i X"

Na poziv slovačkog ministra vanjskih i evropskih poslova Juraja Blanara, u Bratislavi se održava ministarski sastanaka grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana", na kojem je učestvovao i ministar vanjaskih poslova i trgovine Sjeverne makedonije Timco Mucunski, javlja Anadolu.

Razgovarano je o izazovima proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji, ekonomskom razvoju i sigurnosti u trenutnom geopolitičkom okruženju.

"Podvučena je važnost ubrzanja proširenja, postepene integracije i jačeg uključivanja Zapadnog Balkana u politike EU-a", kazao je Mucunski na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

On je naveo i da je tokom sastanka istaknut "Plan rasta, reformski napori i strateški značaj" Sjeverne Makedonije "na raskrsnici panevropskih koridora VIII i X".

"Prijatelji zapadnog Balkana" je neformalna grupa članica Evropske unije koju su 2023. osnovale Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Italija, Slovačka i Slovenija.

Cilj je ubrzanje integracije zemalja zapadnog Balkana u EU, podrška reformama i jačanje političke prisutnosti Unije u regiji.