Prema navodima Ministarstva, svi ovi objekti do sada su "bili okupirani od strane ilegalnih paralelnih srpskih struktura"

Ministarstvo infrastrukture i transporta: Svi javni željeznički objekti i imovina na sjeveru vraćeni su Kosovu Prema navodima Ministarstva, svi ovi objekti do sada su "bili okupirani od strane ilegalnih paralelnih srpskih struktura"

Ministarstvo infrastrukture i transporta (MIT) objavilo je da su od danas svi javni željeznički objekti i imovina u sjevernom dijelu Republike Kosovo vraćeni pod punu upravu Javnog preduzeća "Infrakos", javlja Anadolu.

Prema navodima Ministarstva, svi ovi objekti do sada "bili su okupirani od strane ilegalnih paralelnih srpskih struktura".

"Ova akcija je provedena u punoj koordinaciji s Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom ekonomije i javnim preduzećem Infrakos i predstavlja važan korak u jačanju institucionalnog poretka, proširenju državne vlasti i zaštiti strateških dobara Republike Kosovo", navodi se u saopćenju.

Prema navodima ministarstva, ova akcija olakšava ubrzanje rehabilitacije, modernizacije i funkcionalizacije željezničke infrastrukture na sjeveru zemlje, u skladu s razvojnim prioritetima i državnim standardima Kosova.

"Željeznički segment na sjeveru je strateški dio Koridora deset, koji povezuje Kosovo s regionalnim i međunarodnim transportnim mrežama, povećavajući ekonomski potencijal i infrastrukturnu integraciju zemlje", navodi se dalje u saopćenju.

MIT dodaje da uz podršku premijera ostaje posvećen implementaciji vladavine prava, vraćanju javne imovine pod institucionalnu kontrolu i razvoju moderne infrastrukture u svakom kutku Republike Kosovo.