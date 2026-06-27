Tone Kajzer poručio da povezivanje sjevernojadranskih luka može ubrzati pristup evropskim tržištima i ojačati stratešku infrastrukturu EU-a

Ministar vanjskih poslova Slovenije na Dubrovnik Forumu: Jačanje povezivosti ključ za evropsku otpornost i sigurnost Tone Kajzer poručio da povezivanje sjevernojadranskih luka može ubrzati pristup evropskim tržištima i ojačati stratešku infrastrukturu EU-a

Na Dubrovnik Forum 2026 slovenski ministar vanjskih i evropskih poslova Tone Kajzer poručio je da Evropska unija mora dodatno ojačati svoju stratešku povezivost, naglašavajući značaj infrastrukturnog umrežavanja u regionu.

On je istakao da bi povezivanje tri ključne sjevernojadranske luke, Trsta u Italiji, Kopra u Sloveniji i Rijeke u Hrvatskoj, omogućilo Evropi brži, sigurniji i otporniji pristup globalnim tržištima.

Prema njegovim riječima, ulaganja u transportne koridore i infrastrukturu direktno doprinose jačanju evropske sigurnosti, otpornosti i dugoročne ekonomske stabilnosti.

Kajzer je posebno naglasio i ulogu EMUNI University u promociji obrazovanja i razmjene znanja u mediteranskom regionu, poručivši da je sve počinje i završava s ljudima.

U Dubrovniku je u petak počeo 19. Dubrovnik Forum, međunarodna konferencija koja će tokom dva dana okupiti visoke zvaničnike, predstavnike međunarodnih organizacija, naučne zajednice, privrede i civilnog društva iz brojnih zemalja svijeta.

Ovogodišnje izdanje Foruma ujedno obilježava 20 godina od pokretanja konferencije, koja je 2006. godine započela pod nazivom Croatia Sammit.

U fokusu rasprava nalaze se promjene globalnog poretka, sigurnost i odbrana, energetska otpornost, umjetna inteligencija, kritične sirovine, ekonomska povezanost, pomorska sigurnost te izazovi na Zapadnom Balkanu, u Africi i azijsko-pacifičkoj regiji.