Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ibrahimović učestvovaće na smitu NATO-a u Ankari

Senita Sehercehajic
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestovaće na NATO samitu, koji se održava 7. i 8. jula u Ankari, u Republici Turskoj, objavilo je u ponedjeljak Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.
Samitom, koji predstavlja najviši nivo okupljanja lidera država članica Alijanse, predsjedavaće generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.
"Tokom samita, lideri će razmotriti ključna pitanja evroatlantske bezbjednosti, uključujući jačanje kolektivne odbrane, podršku Ukrajini i dalje korake u sprovođenju strateških odluka Alijanse", saopćio je MVP Crne Gore.