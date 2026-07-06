Tokom samita, lideri će razmotriti ključna pitanja evroatlantske bezbjednosti, uključujući jačanje kolektivne odbrane, podršku Ukrajini i dalje korake u sprovođenju strateških odluka Alijanse, saopćio je MVP Crne Gore

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ibrahimović učestvovaće na smitu NATO-a u Ankari Tokom samita, lideri će razmotriti ključna pitanja evroatlantske bezbjednosti, uključujući jačanje kolektivne odbrane, podršku Ukrajini i dalje korake u sprovođenju strateških odluka Alijanse, saopćio je MVP Crne Gore

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestovaće na NATO samitu, koji se održava 7. i 8. jula u Ankari, u Republici Turskoj, objavilo je u ponedjeljak Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

Samitom, koji predstavlja najviši nivo okupljanja lidera država članica Alijanse, predsjedavaće generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.

"Tokom samita, lideri će razmotriti ključna pitanja evroatlantske bezbjednosti, uključujući jačanje kolektivne odbrane, podršku Ukrajini i dalje korake u sprovođenju strateških odluka Alijanse", saopćio je MVP Crne Gore.