Ministar odbrane: Srbija spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka

Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić kazao je kako je Srbija spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka, očekuje da će sa regrutacijom početi u septembru, kako bi u martu bila primljena prva klasa regruta, prenosi Anadolu.

U razgovoru za RTS, kazao je kako početak uvođenja obaveznog vojnog roka zavisi od sigurnosne situacije u Srbiji i svijetu.



"Mi jesmo spremni i jako sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su vrlo predano u proteklih godinu dana radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta", naveo je Gašić.

Dodao je da će nadležna institucija procijeniti da će krenuti proces donošenja zakona pred Skupštinom, a potom regrutacije.



"Ja iskreno očekujem da to bude od septembra, da tada krenemo sa regrutacijama, a da prve regrute primimo u martu i da to bude prva klasa koja će doći", dodao je Gašić.

Kazao je kako je sigurnosna situacija u svijetu vrlo složena, te da Vojska to sve prati.

"Vidimo i da, u našem neposrednom okruženju, ali i širom sveta, sve više njih vraća redovno služenje vojnog roka, jer se to pokazalo kao potreba koju nijedna država ne može da popuni profesionalnim kapacitetima. Srbija je, naravno, krenula tim putem i očekujem da će da bude dobar odziv mladih ljudi", rekao je Gašić.