Ministar turizma i omladine u Vladi Republike Srbije Husein Memić je ocijenio sastanak kao srdačan i sadržajan, istakavši da je poseban fokus razgovora bio na inicijativama koje će dodatno povezati mlade dvije zemlje

Ministar Memić s kolegom iz Emirata: Srbija i UAE grade nove mostove saradnje za mlade Ministar turizma i omladine u Vladi Republike Srbije Husein Memić je ocijenio sastanak kao srdačan i sadržajan, istakavši da je poseban fokus razgovora bio na inicijativama koje će dodatno povezati mlade dvije zemlje

Ministar turizma i omladine u Vladi Republike Srbije Husein Memić sastao se danas u Beogradu s ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Sultanom bin Sejfom El Nejadijem, s kojim je razgovarao o unapređenju saradnje dva ministarstva i projektima za osnaživanje mladih, javlja Anadolu.

Memić je na svom Facebook profilu ocijenio sastanak kao srdačan i sadržajan, istakavši da je poseban fokus razgovora bio na inicijativama koje će dodatno povezati mlade dvije zemlje.

On je naglasio da je ministar El Nejadi, koga je opisao kao čovjeka impresivne biografije, nakon posjeta Italiji i Rusiji, izabrao upravo Srbiju i Beograd za svoju narednu destinaciju.

"Naš zajednički cilj jeste uspostavljanje još snažnije saradnje i otvaranje novih prilika za mlade. Tokom razgovora osvrnuli smo se i na izuzetne odnose Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su rezultat prijateljstva i vizije naših državnih lidera", naveo je Memić.

Kako je najavljeno, dvojica ministara će u narednim danima zajedno posjetiti "Expo Playground" i Istraživačku stanicu Petnica. Tokom tih posjeta razgovarat će sa mladima iz cijele Srbije i saslušati njihove ideje.

"Mladi su najveća snaga naših društava i upravo oni predstavljaju najbolji put ka još čvršćem prijateljstvu Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata", zaključio je Memić.