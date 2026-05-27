Ministar: Hrvatska vojska do 2030. među najjačim malim vojskama Evrope i svijeta Govoreći o sigurnosnim izazovima, Anušić se osvrnuo i na vojno jačanje Srbije, ističući da će Hrvatska nastaviti jačati svoje kapacitete kako bi bila spremna odgovoriti na sve potencijalne prijetnje

Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić izjavio je da bi Oružane snage Republike Hrvatske do 2030. godine mogle postati jedna od najjačih malih vojski u Evropi, pa i svijetu, zahvaljujući opsežnom procesu modernizacije, prenijeli su u srijedu hrvatski mediji.

Govoreći o stanju vojske u emisiji Hrvatske radiotelevizije, Anušić je rekao da je u toku, kako je naveo, prva sveobuhvatna modernizacija u historiji hrvatskih oružanih snaga.

„Vrlo brzo će Hrvatska vojska biti spremna za sve zadatke koristeći najmodernije sisteme naoružanja i opreme“, kazao je Anušić.

Modernizacija obuhvata sve rodove vojske, uključujući mornaricu, kopnenu vojsku i zrakoplovstvo, a među ključnim projektima naveo je uvođenje sistema protivzračne odbrane srednjeg dometa, nabavku korveta, dodatnih helikoptera tipa Black Hawk, modernizaciju borbenih aviona Dassault Rafale, kao i razvoj radarskih i protivdron sistema.

Dodao je da se radi i na razvoju bespilotnih sistema u domaćoj industriji, te da se do 2030. očekuje završetak isporuke tenkova, haubica, helikoptera i raketnih sistema poput HIMARS-a.

Anušić je naveo da se modernizacija finansira kombinacijom državnog budžeta i zajmova, uključujući kredit u iznosu od 1,7 milijardi eura, uz dugoročnu otplatu.

Govoreći o sigurnosnim izazovima, osvrnuo se i na vojno jačanje Srbije, ističući da će Hrvatska nastaviti jačati svoje kapacitete kako bi bila spremna odgovoriti na sve potencijalne prijetnje.

„Modernizovat ćemo i opremiti naše oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji ugrožavanja“, poručio je Anušić.