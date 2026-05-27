Ministar: Hrvatska vojska do 2030. među najjačim malim vojskama Evrope i svijeta

Zlatan Kapic
27 Maj 2026•Ažuriranje: 27 Maj 2026
Ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić izjavio je da bi Oružane snage Republike Hrvatske do 2030. godine mogle postati jedna od najjačih malih vojski u Evropi, pa i svijetu, zahvaljujući opsežnom procesu modernizacije, prenijeli su u srijedu hrvatski mediji.
Govoreći o stanju vojske u emisiji Hrvatske radiotelevizije, Anušić je rekao da je u toku, kako je naveo, prva sveobuhvatna modernizacija u historiji hrvatskih oružanih snaga.
„Vrlo brzo će Hrvatska vojska biti spremna za sve zadatke koristeći najmodernije sisteme naoružanja i opreme“, kazao je Anušić.
Modernizacija obuhvata sve rodove vojske, uključujući mornaricu, kopnenu vojsku i zrakoplovstvo, a među ključnim projektima naveo je uvođenje sistema protivzračne odbrane srednjeg dometa, nabavku korveta, dodatnih helikoptera tipa Black Hawk, modernizaciju borbenih aviona Dassault Rafale, kao i razvoj radarskih i protivdron sistema.
Dodao je da se radi i na razvoju bespilotnih sistema u domaćoj industriji, te da se do 2030. očekuje završetak isporuke tenkova, haubica, helikoptera i raketnih sistema poput HIMARS-a.
Anušić je naveo da se modernizacija finansira kombinacijom državnog budžeta i zajmova, uključujući kredit u iznosu od 1,7 milijardi eura, uz dugoročnu otplatu.
Govoreći o sigurnosnim izazovima, osvrnuo se i na vojno jačanje Srbije, ističući da će Hrvatska nastaviti jačati svoje kapacitete kako bi bila spremna odgovoriti na sve potencijalne prijetnje.
„Modernizovat ćemo i opremiti naše oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji ugrožavanja“, poručio je Anušić.