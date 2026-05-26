Ministar: BiH završila digitalizaciju, više nije jedina u Evropi bez digitalnog TV signala Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT okončan je višegodišnji proces

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je BiH zvanično završila proces digitalizacije televizijskog signala, čime je napravljen značajan iskorak u modernizaciji komunikacijske infrastrukture i javnog emitiranja.

Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT okončan je višegodišnji proces, a BiH više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala.

„Upravo smo pustili digitalni signal iz zgrade BHRT-a i tim činom završili implementaciju projekta digitalizacije. Napokon smo država koja, zajedno sa svim državama u Evropi, ima digitalni TV signal“, rekao je Forto.

On je naveo da je po preuzimanju dužnosti zatekao spreman projekt koji iz određenih razloga nije bio pokrenut, te da je njegova realizacija omogućena uprkos otporima.

Forto je istakao da digitalizacija predstavlja važan korak za budućnost javnih emitera u BiH, dodajući da će nova oprema biti dostupna svim javnim servisima.

„Uključivanje digitalnog signala je i simbolički korak naprijed za naše javne emitere“, rekao je.

Najavio je i naredne aktivnosti usmjerene na stabilizaciju javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru.

„Slijedi stabilizacija poslovanja javnog servisa. Uputit ću izmjene zakona koje bi omogućile da BHRT na kraju godine nema deficit koji nije sam proizveo“, kazao je Forto, dodajući da će tražiti i dodatnu finansijsku podršku za javni servis.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH saopćeno je da digitalizacija predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih pomaka u sektoru komunikacija u posljednjih nekoliko godina.