Hrvatski predsjednik, koji je i vrhovni komandant Oružanih snaga Republike Hrvatske, istakao je da Francuska ovogodišnju paradu, planiranu za 14. juli, koristi za promociju odlazećeg predsjednika i vojnih planova

Milanović protiv učešća na vojnoj paradi u Parizu, Plenković poručio da to nije njegova nadležnost Hrvatski predsjednik, koji je i vrhovni komandant Oružanih snaga Republike Hrvatske, istakao je da Francuska ovogodišnju paradu, planiranu za 14. juli, koristi za promociju odlazećeg predsjednika i vojnih planova

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da Oružane snage te zemlje ove godine ne bi trebale učestvovati na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu povodom Dana pada Bastilje, ocijenivši da se taj događaj koristi za promociju "koalicije voljnih".



Na njegove izjave ubrzo je reagovao premijer Andrej Plenković, poručivši da odluka o učešću vojske na ceremonijalnim događajima nije u nadležnosti predsjednika te ga ponovo optužio za antiukrajinski i antievropski narativ, prenosi Anadolu.

Milanović, koji je i vrhovni komandant Oružanih snaga Republike Hrvatske, istakao je da Francuska ovogodišnju paradu, planiranu za 14. juli, koristi za promociju odlazećeg predsjednika i vojnih planova, zbog čega Hrvatska tamo nema razloga prisustvovati.

"Šta ćemo mi tamo? Njihov načelnik Generalštaba prije mjesec dana izjavio je da se Francuzi i Evropljani moraju naviknuti na to da će za tri do četiri godine njihova djeca ginuti u sukobu s Rusijom", izjavio je Milanović, dodajući da je želio da ova odluka ostane diskretna, ali da je to postalo nemoguće, objavio je RTL.

Premijer Andrej Plenković oštro je odbacio ove tvrdnje tokom posjete Hvaru, naglasivši da su protokolarni i ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske u inostranstvu, prema Zakonu o odbrani, u isključivoj nadležnosti ministra odbrane, a ne predsjednika države.

"To nije vojna misija, operacija, niti 'koalicija voljnih', nego ceremonijalni događaj na koji je Hrvatska pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu", rekao je Plenković, podsjećajući da su francuski borbeni avioni Rafale nedavno učestvovali u obilježavanju Dana državnosti Hrvatske.

Plenković je iskoristio priliku da ponovo kritikuje Milanovićevu vanjsku politiku, optuživši ga da već godinama vodi politiku suprotnu evropskom smjeru zemlje. Istakao je da je Milanović vjerovatno jedini aktuelni predsjednik neke evropske države koji u proteklih pet godina nije posjetio Ukrajinu, te da kontinuirano zastupa antiukrajinski i antievropski stav.