U objavi na društvenim mrežama, Milanović je izrazio najdublji pijetet nevinim žrtvama i suosjećanje s njihovim porodicama

Milanović odao počast žrtvama genocida u Srebrenici: Očuvanje istine temelj trajnog mira U objavi na društvenim mrežama, Milanović je izrazio najdublji pijetet nevinim žrtvama i suosjećanje s njihovim porodicama

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici, povodom 31. godišnjice, ističući važnost očuvanja historijske istine i osude politike zločina.

U objavi na društvenim mrežama, Milanović je izrazio najdublji pijetet nevinim žrtvama i suosjećanje s njihovim porodicama.

„Očuvanje historijske istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira“, poručio je.

Naglasio je da je rezolucija Ujedinjenih nacija dala ključan doprinos očuvanju sjećanja na žrtve Srebrenice, osiguravajući da njihova sudbina ostane trajno zapamćena.

U Potočarima je danas smiraj našlo još deset žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice, "zaštićene zone" Ujedinjenih nacija. Masovne ekzekucije civila uslijedile su nakon što su srpske snage predvođene osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem zauzele grad na istoku BiH, čije je branioce razoružao UN pod krinkom formiranja "zaštićene zone".