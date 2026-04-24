Darko Mladić, sin Ratka Mladića, potvrdio da je podnijet zahtjev, ali da se ne zna koji je rok u kojem bi Mehanizam trebalo da odgovori

MICT-u podnijet zahtjev za puštanje presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića zbog pogoršanog zdravstvenog stanja Darko Mladić, sin Ratka Mladića, potvrdio da je podnijet zahtjev, ali da se ne zna koji je rok u kojem bi Mehanizam trebalo da odgovori

Porodica presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića potvrdila je da je Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove (MICT) u Hagu podnijela zahtjev za puštanje Mladića zbog liječenja u Srbiji, prenosi Anadolu.

Mladićev sin, Darko Mladić, potvrdio je da je zahtjev podnijet u četvrtak, ali da ne zna koji je rok u kojem bi Mehanizam trebalo da odgovori. Dodao je kako očekuje da će to biti brzo.

"Mehanizam ima dužnost da zaštiti privatnost i povjerljivost medicinskih podataka svih osuđenih lica koja služe kazne pod nadzorom Mehanizma. Stoga, Mehanizam nije ovlašten da raspravlja o zdravstvenom stanju bilo koje osobe pod njegovom nadležnošću, uključujući Ratka Mladića", naveli su iz Mehanizma, prenio je RTRS u petak.



Zdravstveno stanje Mladića, koje je duže vrijeme loše, posebno je pogoršano posljednjih dana, a njegov sin više puta je upozorio da mu je otac na samrti, prenosi Tanjug.



Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je u ponedjeljak Mladića, koji se nalazi u bolnici pritvorske jedinice u Hagu, i od Mehanizma zatražio da se bivši ratni komandant Vojske Republike Srpske pusti na liječenje na slobodi, predajući jamstvo vlade u Beogradu, saopćilo je Ministarstvo.



Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MICT) u Hagu odbio je u julu prošle godine zahtjev Mladića za privremeni dopust od sedam dana radi posjete grobu i prisustvovanja žalovanju povodom nedavne smrti člana porodice.

Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je na kaznu doživotnog zatvora pred Haškim sudom 2017. godine. Kazna je postala pravosnažna nakon drugostepene presude 2021.

Mladić je proglašen krivim za zločine genocida (po dvije tačke), zločine protiv čovječnosti (po pet tačaka) i za ratne zločin (po četiri tačke) koje je počinio u svojstvu najviše rangiranog generala u Vojsci Republike Srpske i u svrhu stvaranja Republike Srpske.

Od pravde se skrivao 16 godina, a uhapšen je u Srbiji 2011.