Mickoski najavio skore izbore i žestoko napao opoziciju: Uskoro će biti marginalizirani

Dzihat Aliju
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski najavio je da će zemlja uskoro izaći na izbore, uz poruku da očekuje političku marginalizaciju opozicionog SDSM-a, dok se istovremeno zaoštrava retorika između vlasti i opozicije oko nacionalnih i evropskih pitanja, javlja Anadolu.
Mickoski je odgovarao na pitanje novinara u vezi s izjavom lidera SDSM-a Venka Filipčea, koji je rekao da ne vidi gdje Bugarska negira makedonski identitet.
"Žalim što su se ponovo odlučili pokloniti stranim interesima, umjesto da stanu rame uz rame s Vladom u odbrani nacionalnih interesa", rekao je Mickoski.
"Ali dobra vijest je da će uskoro biti izbori, nakon čega će stranka koju on predvodi biti marginalizirana. I nadam se da će on i drugi poput njega zauvijek nestati iz politike i da će doći ljudi koji vole svoju domovinu, koji su pravi patrioti i koji će se boriti za ovu državu", dodao je.
Filipče je jučer u izjavi za medije naglasio da "nismo čuli iz Bugarske da nam se negira identitet".
"Imamo problem i znamo šta treba učiniti da bismo započeli prave reforme i nastavili put evropskih integracija, a to su ustavne promjene, kojima ništa neće biti ugroženo", rekao je Filipče.
Političke tenzije u zemlji dolaze u trenutku kada se Sjeverna Makedonija suočava s izazovima na putu evropskih integracija, uz podijeljene stavove vlasti i opozicije o ključnim državnim pitanjima.