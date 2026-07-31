MC tvrdi da je riječ o zastrašivanju nakon objave godišnjeg izvještaja o negiranju genocida te poziva domaće i međunarodne institucije da prate slučaj

Memorijalni centar Srebrenica saopćio da policija ispituje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika MC tvrdi da je riječ o zastrašivanju nakon objave godišnjeg izvještaja o negiranju genocida te poziva domaće i međunarodne institucije da prate slučaj

Memorijalni centar Srebrenica saopćio je u petak da je policija u istočnoj Bosni i Hercegovini pozvala na saslušanje najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika, ocijenivši da taj potez predstavlja institucionalni pritisak na javnu ustanovu i bošnjačku zajednicu u Srebrenici.

U saopćenju MC navodi da su saslušanja proveli Policijska uprava Zvornik i Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini u okviru onoga što su vlasti opisale kao prikupljanje informacija o zakonitom angažmanu tih osoba u ustanovi.

Centar je ovu akciju opisao kao do sada najveću operaciju usmjerenu protiv osoba povezanih s tom institucijom, navodeći da se istovremeno saslušanje više od polovine ljudi iz Srebrenice koji su radili u Centru "ne može smatrati rutinskom policijskom procedurom".

Izražena je i zabrinutost zbog toga što je policijska akcija uslijedila ubrzo nakon objave godišnjeg Izvještaja o negiranju genocida, uz ocjenu da tajming izaziva bojazan da se vrši pritisak na one koji dokumentuju negiranje genocida i zalažu se za ljudska prava.

Memorijalni centar naveo je da je njegovo poslovanje redovno bilo predmet finansijskih i institucionalnih kontrola te da su nadležne revizorske institucije dosljedno potvrđivale zakonitost njegovog rada.

Također je izražena zabrinutost da su dokumenti koji sadrže lične podatke sadašnjih i bivših saradnika možda nezakonito izneseni iz ustanove i dostavljeni trećim stranama, uz poziv na provođenje istrage ukoliko se te tvrdnje potvrde.

Centar je pozvao Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Agenciju za zaštitu ličnih podataka, Misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Delegaciju Evropske unije, Ured visokog predstavnika (OHR) i druge međunarodne aktere da prate slučaj i zatraže pojašnjenje od nadležnih vlasti o pravnom osnovu, proporcionalnosti i svrsi policijske akcije.

U saopćenju je navedeno da će MC iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih zaposlenika, saradnika i same institucije.