Mehter orkestar oduševio Sarajlije i turiste: Osmanski vojni zvuci odzvanjali Baščaršijom Turski vojni orkestar Mehter započeo niz nastupa širom Bosne i Hercegovine, prvi koncerti održani u Sarajevu i kampu Butmir

Turski vojni orkestar Mehter, jedan od najstarijih vojnih orkestara na svijetu, oduševio je Sarajlije i brojne turiste nastupom u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, gdje su tradicionalni osmanski vojni zvuci privukli veliku pažnju građana i turista.

U organizaciji Turske vojne misije, Mehter je započeo seriju koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi nastup u organizaciji Turske vojne misije održan je u kampu Butmir, u okviru EUFOR-ovog kampa u Sarajevu, dok je u srijedu navečer koncert održan i na Baščaršiji.

Članovi orkestra ranije su upriličili defile ulicama Sarajeva, gdje su svojim nastupom i prepoznatljivim ritmom privukli pažnju prolaznika i turista, od kojih su mnogi prvi put imali priliku uživo vidjeti i čuti Mehter.

Orkestar će u narednim danima nastaviti turneju širom zemlje, pa je tako 26. juna u 17 sati planiran nastup kod Starog mosta u Mostaru, dok će 27. juna u 17.30 sati nastupiti na Ajvatovici u Donjem Vakufu. Program se nastavlja i 28. juna u 11 sati u Pruscu, dok je završni koncert zakazan za 29. juni u 19.30 sati na Centralnom trgu u Travniku.

Iz Ambasade Republike Turske poručili su da će koncerti Mehter orkestra publici u Bosni i Hercegovini pružiti priliku da se upozna s bogatom vojnom i kulturnom tradicijom Turske.

Mehter, poznat po snažnom ritmu, tradicionalnim uniformama i muzici inspirisanoj osmanskom vojnom baštinom, smatra se jednim od najstarijih vojnih orkestara u svijetu.

Historijski, Mehter orkestri pratili su janjičarske jedinice u vojnim pohodima, kao i sultana i osmanske dostojanstvenike tokom javnih nastupa, a smatra se da su upravo oni bili prvi vojni orkestri u historiji, čiji su primjer kasnije preuzele vojske širom svijeta.