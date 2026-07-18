Vizni režim će najverovatnije stupiti na snagu od 1. oktobra kao dio napora na harmonizaciji viznog režima s članicama EU-a, navodi se u tekstu na portalu lista "Dan"

Medijski izvještaj: Crna Gora uskoro uvodi vize za državljane Rusije i Bjelorusije Vizni režim će najverovatnije stupiti na snagu od 1. oktobra kao dio napora na harmonizaciji viznog režima s članicama EU-a, navodi se u tekstu na portalu lista "Dan"

Harmonizacija crnogorskog viznog režima sa Evropskom unijom (EU) zahtijevaće od crnogorskih vlasti da do kraja 2027. godine usklade viznu politiku sa državama članicama EU-a, što se odnosi i na viznu politiku prema državljanima Rusije, javljaju crnogorski mediji.



List "Dan" na portalu piše da bi Vlada Crne Gore uskoro mogla donijeti odluku o uvođenju viznog režima za ruske i bjeloruske državljane, a koja će najvjerovatnije stupiti na snagu 1. oktobra.



Navodi kako će u drugom krugu harmonizacije viznog režima, koji će se nastaviti do kraja 2026, najvjerovatnije se naći Turska, a vize će se postepeno uvoditi i za državljane Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Katara, Bahreina...

U Uredbi o viznom režimu, koju je Vlada donijela 30. aprila ove godine, u članu 12b se navodi da državljani Azerbejdžana mogu do 15. januara 2026. ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez vize.

Prema toj uredbi, državljani Bjelorusije, Perua i Ruske Federacije mogu, saglasno zaključenim međunarodnim ugovorima o uzajamnim putovanjima državljana, ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom izdatom od nadležnih organa tih država.

Zasad i državljani Saudijske Arabije i Turske mogu ulaziti i prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom izdatom od nadležnih organa tih država, bez vize.

Crna Gora se obavezala da uskladi viznu politiku sa listom zemalja EU-a za koje je viza potrebna, posebno u odnosu na zemlje koje predstavljaju nezakonite migracije ili bezbjedonosni rizik za EU, kao i na ukidanje sporazuma o slobodnom viznom režimu sa državama (najmanje jednom državom godišnje) za koje EU zahtijeva vizu, piše "Dan".

Potpuno usklađivanje vizne politike očekuje se nakon pristupanja EU-u, ali je crnogorska Vlada predložila djelimičnu harmonizaciju viznih propisa kao pripremni korak, navodi list. Do decembra ove godine Crna Gora bi trebalo da započne rad na prikupljanju biometrijskih podataka u skadu sa zahtjevima budućeg članstva u šengenskoj oblasti.

Kada je riječ o ukidanju sporazuma o slobodnom viznom režimu sa državama (najmanje jednom državom godišnje) za koje EU zahtijeva vizu, u Reformskoj agendi se navodi da je polazna osnova 11 zemalja sa neusaglašenom viznom politikom. "Dan" navodi da među zemljama sa kojima će doći do prekida bezviznog režima, nalaze se i one koje su dosad imale veliki ekonomski i turistički uticaj na Crnu Gori, prevashodno Rusija i Turska. Podaci Monstata za 2025. godinu pokazuju da su ruski turisti, uprkos sankcijama i nedostatku direktnih letova, ostvarili čak 16,4 odsto od ukupnog broja noćenja svih inostranih gostiju u Crnoj Gori, zauzimajući pritom drugo mjesto po broju noćenja, odmah nakon Srbije.

Prema pisanju lista, i državljani Turske su posljednjih godina imali značajan uticaj na crnogorski turizam, ali i investicije. Turski turisti su u prošloj godini, prema podacima Monstata, ostvarili značajnih 4,3 odsto od ukupnog broja inostranih noćenja u Crnoj Gori. Prema podacima s kraja prošle godine, regulisani boravak u državi je imalo 13.396 turskih državljana, navodi "Dan".