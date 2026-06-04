Kako se navodi, do otkazivanja posjete došlo je iz zdravstvenih razloga

Mediji: Kaja Kallas otkazala učešće na Samitu EU – Zapadni Balkan u Tivtu Kako se navodi, do otkazivanja posjete došlo je iz zdravstvenih razloga

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas otkazala je učešće na Samitu EU – Zapadni Balkan, koji će biti održan u petak u Tivtu, objavio je RTCG u četvrtak.

Kako se navodi, do otkazivanja posjete došlo je iz zdravstvenih razloga.

Samit EU – Zapadni Balkan bit će održan 5. juna, a domaćin skupa je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Na samitu se očekuje učešće lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, gdje će se razgovarati o regionalnoj saradnji i evropskoj perspektivi regiona