Mediji: Kaja Kallas otkazala učešće na Samitu EU – Zapadni Balkan u Tivtu

Zlatan Kapic
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas otkazala je učešće na Samitu EU – Zapadni Balkan, koji će biti održan u petak u Tivtu, objavio je RTCG u četvrtak.
Kako se navodi, do otkazivanja posjete došlo je iz zdravstvenih razloga.
Samit EU – Zapadni Balkan bit će održan 5. juna, a domaćin skupa je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
Na samitu se očekuje učešće lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, gdje će se razgovarati o regionalnoj saradnji i evropskoj perspektivi regiona