Planirana je i kupovina 18 novih samohodnih haubica Caesar iz Francuske

Mediji: Hrvatska modernizuje njemačke haubice radi povećanja učinkovitosti Planirana je i kupovina 18 novih samohodnih haubica Caesar iz Francuske

Hrvatska planira modernizovati postojeće njemačke samohodne haubice, uz istovremenu nabavku novih francuskih sistema, s ciljem povećanja njihove borbene učinkovitosti i produženja vijeka upotrebe, objavili su u utorak hrvatski mediji.

Prema zajedničkoj izjavi o pojačanoj saradnji vlada Hrvatske i Njemačke, koju su 6. maja u Berlinu potpisali ministri vanjskih poslova dvije zemlje, Hrvatska će modernizovati 14 njemačkih samohodnih haubica nabavljenih 2014. godine.

Istovremeno, planirana je i kupovina 18 novih samohodnih haubica Caesar iz Francuske.

Detalji modernizacije i njena vrijednost još nisu objavljeni, ali prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista, cilj je produženje operativnog vijeka njemačkih haubica najmanje do 2040. godine.

Specijalizovani vojni mediji navode da bi modernizacija mogla uključivati unapređenje elektronskih sistema radi lakše integracije, kao i poboljšanja automatskog punjača municije.

Vlada Hrvatske usvojila je ovu odluku na posljednjoj sjednici.

Hrvatska je ranije nabavila francuske borbene avione Rafale, te realizirala nabavku borbenih dronova Bayraktar TB-2 s turskog proizvođača Baykar.

Borbena vozila "Bradley" su također isporučena Hrvatskoj, a do 2028. planirana je kupnja korveta, tenkova, raketnih sistema HIMARS i samohodne artiljerije, borbenih jurišnih helikoptera, protuzračnih projektila i kamikaza dronova.