Srbija i Južna Koreja završile pregovore o sporazumu o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu

Macut: Sporazum o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom važan za jačanje ekonomske saradnje Srbija i Južna Koreja završile pregovore o sporazumu o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da će sporazum o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom unaprijediti bilateralne ekonomske odnose i stvoriti povoljnije uslove za poslovanje i investicije između dvije zemlje.

Macut je nakon sastanka sa ministrom trgovine, industrije i resursa Republike Južne Koreje Jo Han Guom u Beogradu ocijenio da je završetak pregovora o Sporazumu o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu važan korak u jačanju saradnje.

Sastanku je prisustvovala i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, koja je zajedno sa korejskim ministrom ranije potpisala Zajedničku izjavu o završetku pregovora.

“Potpisivanjem ove Zajedničke izjave završeni su pregovori o zaključivanju sporazuma o slobodnoj trgovini, koji će unaprijediti okvir za bilateralne ekonomske odnose, stvarajući povoljne uslove za poslovne zajednice i investitore iz obje zemlje i platformu za saradnju kroz različite mehanizme“, rekao je Macut.

On je dodao da će sporazum doprinijeti kontinuiranom dijalogu i daljem produbljivanju ekonomskog partnerstva Srbije i Južne Koreje.

Macut je podsjetio da je riječ o prvoj posjeti ministra trgovine Južne Koreje Srbiji od uspostavljanja diplomatskih odnosa 1989. godine, te da je inicijativa za sporazum pokrenuta u novembru 2022. godine na sastanku premijera dvije zemlje.

Premijer je najavio da se potpisivanje finalnog sporazuma očekuje u narednom periodu, nakon što obje strane završe potrebne pripremne procedure.

Ministarka Lazarević ocijenila je da posjeta korejskog ministra predstavlja važan korak ka dodatnom unapređenju ekonomskih odnosa dvije zemlje.