Vlada prati stanje zbog visokih temperatura i niskih vodostaja, a radi se i na očuvanju plovnosti Dunava i funkcionalnosti sistema Dunav - Tisa - Dunav

Macut: Energetska situacija u Srbiji stabilna, apel na racionalnu potrošnju struje i vode Vlada prati stanje zbog visokih temperatura i niskih vodostaja, a radi se i na očuvanju plovnosti Dunava i funkcionalnosti sistema Dunav - Tisa - Dunav

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je u ponedjeljak da je energetska situacija u zemlji potpuno stabilna, ali je pozvao građane na racionalnu potrošnju električne energije i vode u narednim danima zbog visokih temperatura i nepovoljne hidrološke situacije.

Macut je nakon sjednice Štaba za vanredne situacije, koja je održana zbog toplotnog vala i niskih vodostaja rijeka, rekao da je posebna pažnja posvećena energetskoj sigurnosti i očuvanju stabilnosti energetskog sistema.

"Neophodno je da održimo stabilnost energetskog sistema, koja je potpuno obezbijeđena", kazao je Macut.

Dodao je da se intenzivno radi i na osiguravanju funkcionalnosti plovnog režima na Dunavu, kao i održavanju veze sa sistemom kanala Dunav - Tisa - Dunav.

"Na tome će najviše raditi 'Srbijavode' i 'Vojvodinavode', kako bi se uspostavila puna funkcionalnost ovog veoma važnog sistema", rekao je Macut novinarima tokom prezentacijske vožnje novim vozom "Soko" na relaciji Beograd - Subotica - Beograd.

Prema njegovim riječima, situacija se kontinuirano prati, a nadležnim institucijama su dodijeljeni zadaci. Sastanci štaba održavat će se redovno, a po potrebi i svakodnevno.

Macut je naglasio da nizak vodostaj utiče na proizvodnju električne energije u hidroelektranama Đerdap.

"Apel stanovništvu je da pokušamo racionalizirati potrošnju u narednih nekoliko dana. Resorna ministarstva i krizni štab redovno će obavještavati javnost o situaciji", rekao je premijer Srbije.

Istakao je da Vlada nastoji osigurati da građani ne osjete posljedice niskog vodostaja te da za sada nisu uvedene nikakve mjere ograničenja za stanovništvo.

"Situacija nije bezazlena, ali nije ni zabrinjavajuća u toj mjeri. Stanovništvo u ovom trenutku neće trpjeti, ali ostaje preporuka i molba da racionalno koristimo resurse", kazao je Macut.

On je dodao da je riječ o široj evropskoj krizi izazvanoj dugotrajnom sušom, niskim vodostajima i nedostatkom padavina.

"Imali smo padavine tokom vikenda u Njemačkoj i Bavarskoj, ali se to ne odražava značajno na nivo Dunava. Suočavamo se s problemom kakav nije zabilježen u modernoj historiji naše zemlje, ali ni centralne Evrope", zaključio je Macut.