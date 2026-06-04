Dolazak predsjednika Macrona predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih događaja za Crnu Goru i snažnu potvrdu dubokog prijateljstva, povjerenja i partnerstva sa Francuskom, državom koja je jedan od temelja ujedinjene Evrope

Macron stigao u Crnu Goru, dočekao ga predsjednik Milatović Dolazak predsjednika Macrona predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih događaja za Crnu Goru i snažnu potvrdu dubokog prijateljstva, povjerenja i partnerstva sa Francuskom, državom koja je jedan od temelja ujedinjene Evrope

Predsjednik Francuske Republike Emmanuel Macron doputovao je u četvrtak u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, gdje ga je dočekao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, javlja Anadolu.

Dolazak predsjednika Macrona predstavlja jedan od najvažnijih diplomatskih događaja za Crnu Goru i snažnu potvrdu dubokog prijateljstva, povjerenja i partnerstva sa Francuskom, državom koja je jedan od temelja ujedinjene Evrope, saopćeno je iz Milatovićevog kabineta.

Ova posjeta nosi jasnu poruku: Crna Gora ima evropske prijatelje, ima podršku najvažnijih partnera i ima svoje mjesto za evropskim stolom. Ona potvrđuje da je naš evropski put prepoznat kao zajednički interes Crne Gore, regiona i Evrope, navedeno je iz kabineta Milatovića.

Lideri EU-a i Zapadnog Balkana sastaju se 5. juna u Tivtu, u Crnoj Gori. Samit se održava šest mjeseci nakon posljednjeg samita u Briselu, čime se potvrđuje snaga odnosa EU-a sa zapadnim Balkanom.

Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog vijeća Antionio Costa, a domaćin će biti predsjednik Crne Gore.



Samitu će, osim Macrona, prema najavama crnogorskih vlasti, prisustvovati i italijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, kao i Kaja Kallas, evropska komesarka za vanjske poslove i sigurnost. Tema samita je "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana".