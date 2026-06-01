Macron stiže u Podgoricu: Milatović mu dodjeljuje Orden Crne Gore Najviše državno priznanje za prijateljstvo, partnerstvo i podršku evropskoj budućnosti Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručit će predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu Orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje zemlje, tokom njegove zvanične posjete Crnoj Gori 4. juna, javlja Anadolu.

"Odluka o dodjeli Ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema predsjedniku Macronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, podršku evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i posvećenost vrijednostima slobode, demokratije i evropskog jedinstva", saopćeno je iz Ureda predsjednika Crne Gore.

Poseban značaj ovom događaju daje činjenica da je Macron ujedno i prvi predsjednik Francuske koji dolazi u posjetu Crnoj Gori.

"Predsjednik Macron je i prvi lider jedne od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a koji dolazi u posjetu Crnoj Gori."

Njegova posjeta, na poziv Milatovića, dolazi u trenutku kada je Crna Gora domaćin Samita Evropska unija i Zapadni Balkan, najvećeg diplomatskog događaja u savremenoj Crnoj Gori.

Domaćinstvo Samita potvrda je novog međunarodnog kredibiliteta Crne Gore i rezultat snažne diplomatske aktivnosti Milatovića.

Tokom njegovog mandata, Crnu Goru posjetilo je čak 14 lidera država članica Evropske unije, što jasno pokazuje da Crna Gora danas ima vidljiviju i snažniju poziciju na evropskoj sceni.

Crna Gora je u završnici evropskog puta i danas ravnopravno učestvuje u razgovorima o budućnosti Evropske unije. Upravo zato, Samit u Tivtu i posjeta Macrona predstavljaju snažnu potvrdu cilja da Crna Gora do 2028. godine postane sljedeća članica Evropske unije.

Uručenje Ordena Crne Gore Macronu predstavlja priznanje državniku koji je dao značajan doprinos jačanju prijateljstva dvije zemlje i podršci evropskoj budućnosti Crne Gore.

Orden Crne Gore dodjeljuje se predsjednicima država, suverenima i liderima međunarodnih organizacija za izuzetne zasluge i doprinos razvoju prijateljskih odnosa sa Crnom Gorom.