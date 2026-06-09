Kurti je rekao da je Austrija nepokolebljivi zagovornik članstva Kosova u Evropsku uniju i Vijeće Evrope, na čemu je zahvalio kancelaru Stockeru

Kurti s austrijskim kancelarom: Kosovo spremno da dobije status zemlje kandidata Kurti je rekao da je Austrija nepokolebljivi zagovornik članstva Kosova u Evropsku uniju i Vijeće Evrope, na čemu je zahvalio kancelaru Stockeru

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti sastao se s kancelarom Austrije Christianom Stockerom u okviru Bečkog ekonomskog foruma, javlja Anadolu.

Kurti je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rekao da je Austrija nepokolebljivi zagovornik članstva Kosova u Evropsku uniju (EU) i Vijeće Evrope, na čemu je zahvalio kancelaru Stockeru.

"Naglasio sam da je Kosovo spremno da dobije status zemlje kandidata i da otvori pregovore o članstvu. Razgovarali smo i o jačanju naše saradnje u oblasti trgovine, investicija i energetike", naglasio je Kurti.

Dodao je da Austrija i Kosovo dijele bliske veze i zahvaljujući uspješnoj zajednici kosovske dijaspore, koja "živi i doprinosi razvoju Austrije".