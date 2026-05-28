Kurti poručio: Žandarmerija će osiguravati kopnene, vodene i zračne granice Kosova Žandarmerija će imati jasan mandat: osiguravanje kopnenih, vodenih i zračnih granica na cijeloj teritoriji Republike Kosovo, rekao je vršilac dužnosti premijera Kosova

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti izjavio je da će kosovska Žandarmerija popuniti prazninu između Sigurnosnih snaga Kosova (KSF) i Policije Kosova, javlja Anadolu.

Na današnjoj konferenciji za novinare, Kurti je rekao da su se institucije Kosova, kao i strane, suočile s raznim napadima na sjeveru Kosova i da je uspostavljanje Žandarmerije kao nove organizirane strukture nužnost vremena.

"Žandarmerija će imati jasan mandat: osiguravanje kopnene, vodene i zračne granične linije na cijeloj teritoriji Republike Kosovo. Operacije protiv terorističkih i naoružanih grupa, uključujući i one paravojne prirode. Sprečavanje i borba protiv svih vrsta prekograničnog krijumčarenja robe i migranata. Upravljanje situacijama visokog rizika i osiguranje kritične infrastrukture", naglasio je Kurti.

Dodao je da će Žandarmerija biti osnovana u skladu sa ustavnim sistemom zemlje, dok će njeno osnivanje biti izvršeno odobrenjem Posebnog zakona od strane Skupštine Kosova, u 11. sazivu, koji će biti donesen nakon izbora 7. juna 2026. godine.



Govoreći o obaveznoj vojnoj službi koju je predložio kao ideju tokom 2019. godine, Kurti je naglasio da će se umjesto toga zemlja fokusirati na model sveobuhvatne zaštite, koji smatra prikladnijim za trenutne sigurnosne okolnosti.

Kurti je rekao da, iako obavezna vojna služba ostaje opcija za budućnost, trenutno se procjenjuje da je model sveobuhvatne zaštite funkcionalniji.

"U situaciji u kojoj se nalazimo, mnogo je mudrije imati sveobuhvatnu zaštitu ili potpunu zaštitu. Model koji podsjeća na onaj Finske i baltičkih zemalja gdje ne pravite vojsku od velike grupe ljudi, a zatim je morate strukturirati i opremiti, već umjesto toga definirate funkcije, konkretne zadatke i specifična mjesta za građane Republike u slučaju različitih rizika, od prirodnih katastrofa do oružanih sukoba", rekao je Kurti.

Rekao je da ovaj pristup dopunjuje i program sigurnosnog obrazovanja u srednjim školama, inspirisan primjerom Poljske, koji ima za cilj pripremiti mlade ljude za reagovanje u vanrednim situacijama.

Kurti je spomenuo i stvaranje dobrovoljne rezerve, koja bi omogućila građanima da postanu rezervisti Bezbjednosnih snaga Kosova (BSK), sa opremom spremnom da bude dostupna u slučaju potrebe.