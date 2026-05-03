Kurti najavio obnovu Ibarske džamije na sjeveru Mitrovice Potpisan sporazum o obnovi vjerskog objekta uništenog tokom rata na Kosovu

Kosovski premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti najavio je obnovu Ibarske džamije u sjevernom dijelu Mitrovice, koja je uništena tokom ratnih dešavanja na Kosovu.

Kurti je putem društvenih mreža saopćio da je postignut sporazum o saradnji između Vlade Kosova i Islamske zajednice Kosova (BIK) za obnovu džamije koja je prvobitno izgrađena 1777. godine, a zapaljena 2. maja 1999. tokom rata na Kosovu.

On je istakao da je ovaj potez dio šire posvećenosti zaštiti kulturne baštine koja je oštećena tokom rata 1998-1999. godine, naglašavajući da će ulaganja u obnovu kulturnih i vjerskih objekata biti nastavljena i u narednom periodu.