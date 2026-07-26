Krnić i Kazić slavili na jubilarnim 460. Skokovima sa Starog mosta u Mostaru

Elvır Hodzıc
26. juli 2026.•Ažuriranje: 26. juli 2026.
Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru održani su u nedjelju 460. put, a pobjednici jubilarnog izdanja su Evald Krnić u disciplini skokovi na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.
Kazić je ponovo bio najbolji u disciplini skokova na noge, čime je upisao svoju ukupno 11. pobjedu na jednoj od najpoznatijih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
Krnić je uspio odbraniti prošlogodišnji trijumf u najatraktivnijoj kategoriji, skokovima na glavu, odnosno čuvenoj mostarskoj lasti.
Drugo mjesto u ovoj disciplini osvojio je Sarajlija Dino Bajrić, a trećeplasirani je bio Mostarac Ahmet Stupac.
Jubilarni skokovi okupili su veliki broj gledalaca, a manifestaciju su dodatno obogatili brojni turisti, koji su u Mostar stigli kako bi svjedočili tradicionalnom nadmetanju na Neretvi.