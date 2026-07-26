Branilac titule Evald Krnić najbolji u disciplini mostarska lasta, a Igor Kazić stigao do rekordne 11. pobjede u skokovima na noge

Krnić i Kazić slavili na jubilarnim 460. Skokovima sa Starog mosta u Mostaru Branilac titule Evald Krnić najbolji u disciplini mostarska lasta, a Igor Kazić stigao do rekordne 11. pobjede u skokovima na noge

Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru održani su u nedjelju 460. put, a pobjednici jubilarnog izdanja su Evald Krnić u disciplini skokovi na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.

Kazić je ponovo bio najbolji u disciplini skokova na noge, čime je upisao svoju ukupno 11. pobjedu na jednoj od najpoznatijih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Krnić je uspio odbraniti prošlogodišnji trijumf u najatraktivnijoj kategoriji, skokovima na glavu, odnosno čuvenoj mostarskoj lasti.

Drugo mjesto u ovoj disciplini osvojio je Sarajlija Dino Bajrić, a trećeplasirani je bio Mostarac Ahmet Stupac.

Jubilarni skokovi okupili su veliki broj gledalaca, a manifestaciju su dodatno obogatili brojni turisti, koji su u Mostar stigli kako bi svjedočili tradicionalnom nadmetanju na Neretvi.