Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo (PSRK) saopćilo da se uhapšeni sumnjiči za krivično djelo „ratni zločini protiv civilnog stanovništva“

Kosovo: Uhapšena još jedna osoba osumnjičena za ratne zločine u Zubinom Potoku Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo (PSRK) saopćilo da se uhapšeni sumnjiči za krivično djelo „ratni zločini protiv civilnog stanovništva“

Kosovske vlasti su saopćile da su u opštini Zubin Potok, na sjeveru Kosova, uhapsile još jednu osobu osumnjičenu za „ratne zločine“, prenosi Anadolu.

Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo (PSRK), u zajedničkom saopćenju s Policijom Kosova, navelo je da se uhapšeni sumnjiči da je počinio krivično djelo „ratni zločini protiv civilnog stanovništva“.

„U vezi sa slučajem ‘ratni zločini’ u Opštini Zubin Potok, Policija Kosova – Direkcija za istraživanje ratnih zločina, po nalogu Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo, uhapsila je još jednu osumnjičenu osobu s inicijalima J.R. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo ‘ratni zločini protiv civilnog stanovništva’“, navodi se u saopćenju.

Dalje se ističe da je hapšenje osumnjičenog rezultat intenzivnog istražnog rada koji je vodilo Specijalno tužilaštvo.

U selu Mali Kaluder u Zubinom Potoku već nekoliko dana vrše se iskopavanja, jer se sumnja da se na tom području nalaze tijela 23 osobe, poznatih kao „grupa intelektualaca“ iz regije Mitrovice, koji su oteti 19. aprila 1999. godine i čija sudbina od tada ostaje nerazjašnjena.

Vršilac dužnosti premijera Kosova, Albin Kurti, posjetio je dan ranije ovo područje gdje se obavljaju iskopavanja, odakle je najavio da bi radovi mogli trajati mjesecima zbog teškog terena i moguće rasutosti posmrtnih ostataka.