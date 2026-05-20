Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Xhelal Svecla izjavio je da prijetnje i pritisci na birače u Gračanici proizlaze iz direktiva koje je orkestrirala Srbija

Kosovo: Sedam Srba uhapšeno u Gračanici zbog sumnje da su prijetili biračima Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Xhelal Svecla izjavio je da prijetnje i pritisci na birače u Gračanici proizlaze iz direktiva koje je orkestrirala Srbija

Sedam osoba srpske nacionalnosti uhapšeno je u utorak od strane kosovskih vlasti u opštini Gračanica zbog sumnje na "prijetnje, pritisak i ucjenu" protiv slobodne volje birača uoči prijevremenih parlamentarnih izbora 7. juna 2026. godine, javlja Anadolu.

Osnovno tužilaštvo u Prištini saopćilo je u utorak da je u saradnji sa Direkcijom za istragu privrednog kriminala i korupcije policije preduzelo istražne radnje nakon medijskih izvještaja i izjava vršioca dužnosti ministra za zajednice i povratak Nenada Rašića, u vezi sa prijetnjama biračima u ovoj opštini.

Tužilaštvo je saopćilo da je pribavilo dovoljno izjava i dokaza koji podižu sumnju u njihovu umiješanost u nezakonite radnje vezane za krivično djelo "kršenje slobodnog opredjeljenja birača".

Nakon hapšenja ovih osoba, vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Xhelal Svecla izjavio je da prijetnje i pritisci na birače u Gračanici proizlaze iz direktiva koje je orkestrirala Srbija.

Svecla je pozdravio akciju sigurnosnih institucija u hapšenju sedam građana srpske nacionalnosti u Gračanici, koji su osumnjičeni da su pokušali uticati na birače putem prijetnji, pritiska i ucjene.

"Takvi akti koji direktno ciljaju građane srpske zajednice na Kosovu proizlaze iz direktiva koje je orkestrirala Srbija, a koje krše politički pluralizam i demokratski poredak u našoj zemlji", izjavio je Svecla.

Prema njegovim riječima, kosovske institucije će odlučno djelovati protiv svakog pokušaja zastrašivanja građana ili iskrivljivanja političke volje.

Svecla je dodao da izbori na Kosovu i dalje budu ocijenjeni od strane međunarodnih izvještaja zbog visokog standarda organizacije i garantovanja slobodne volje građana, uprkos "namjernim političkim blokadama".

Najveća srpska stranka na Kosovu, Srpska lista, također je reagovala na slučaj, rekavši na konferenciji za novinare da su kosovske vlasti uhapsile zdravstvene i obrazovne ustanove i da je Nenad Rašić "direktno učestvovao u tim hapšenjima, jer je ciljao na Srbe".

Njen funkcioner, Igor Simić, ocijenio je na konferenciji za novinare da se na ovaj način provodi "nasilna integracija" zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Rekao je da ove ustanove u srpskim sredinama djeluju unutar srbijanskog sistema i da su gotovo jedine preostale, jer su u posljednje dvije godine sve ostale zatvorile kosovske vlasti, uz opravdanje da su "paralelne i ilegalne".

Pitanje integracije srbijanskog zdravstva i obrazovanja na Kosovu pokrenuto je u septembru prošle godine, kada je premijer Albin Kurti izjavio da dualni sistem nije održiv i da je potrebno "njihovo uključivanje i ujedinjenje".

"Ova današnja hapšenja nemaju nikakve veze s izborima, ovo je pokušaj napada na srpsko zdravstvo i obrazovanje, a s druge strane, ako govorimo o izborima, pokušaj pomoći Nenadu Rašiću da nasilno osvoji glasove srpske nacije", rekao je Simić.

Vlasti u Srbiji su također reagovale na ova hapšenja, a potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će "sve osobe čije su radnje doprinijele pritvaranju petorice Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova Republike Srbije iz centralnog dijela Kosova, biti procesuirane i sankcionisane u skladu sa zakonima Republike Srbije", saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Direktor Kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije Petar Petković danas je izjavio da je o ovim hapšenjima obavijestio sve međunarodne predstavnike i izaslanika EU za dijalog između Beograda i Prištine Petera Sorensena tražeći od njih da se "hitno angažuju po ovom pitanju".

Rašić, koji je ujedno i lider stranke "Za slobodu, pravdu i opstanak", izjavio je 14. maja na sjednici vlade da je oko 20 ljudi koji ga podržavaju otpušteno s posla i da se u narednom periodu očekuje da će samo na području općine Gračanica zbog pritiska iz Srbije biti otpušteno još oko 40 ljudi.

Rašić tvrdi da pristalice i članove njegove stranke na graničnim prelazima sa Srbijom zaustavljaju pripadnici Bezbjednosno-obavještajne agencije (BIA) Srbije, gdje ih pitaju za koga će glasati na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu 7. juna, dok je Srpska lista negirala ove tvrdnje, rekavši da Rašić nema legitimitet i da pokušava da "opravi" svoj poraz na predstojećim izborima.