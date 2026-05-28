Policajci u Zvečanu izjavili su da su pomagali u preuzimanju kontrole nad zgradom stanice, dok je poznato da nekoliko službenika i policijskih vozila i dalje stoji ispred objekta

Kosovo preuzelo kontrolu nad željezničkim stanicama u Zvečanu i Leposaviću Policajci u Zvečanu izjavili su da su pomagali u preuzimanju kontrole nad zgradom stanice, dok je poznato da nekoliko službenika i policijskih vozila i dalje stoji ispred objekta

Željeznička infrastruktura Kosova "Infrakos" uz pomoć pripadnika policije Kosova vratila je jutros željezničke stanice u Zvečanu i onu u Leposaviću institucijama Kosova postavljanjem znakova "Željeznička infrastruktura Kosova" i državne zastave u ovim institucijama, javlja Anadolu.

Policajci u Zvečanu izjavili su da su pomagali u preuzimanju kontrole nad zgradom stanice, dok je poznato da nekoliko službenika i policijskih vozila i dalje stoji ispred objekta.

Ove prostore posjetili su vršioci dužnosti ministara Vlade Kosova Dimal Basha, Xhelal Svecla i Artane Rizvanolli.

Svecla je, u izjavi za medije, rekao da se radi o preuzimanju kontrole nad još jednom, kako ju je nazvao, "paralelnom institucijom Srbije na Kosovu", dodajući da je planirana i revitalizacija ove stanice.

"Ovo je jedna od posljednjih paralelnih i ilegalnih institucija Srbije na Kosovu i nastavit ćemo djelovati ako otkrijemo još neke. Ovaj objekat će biti dio projekta rekonstrukcije cijele željezničke mreže Kosova", naglasio je Svecla.

Slično je urađeno i u Leposaviću, gdje su znak državnog preduzeća i državna zastava postavljeni na željezničkoj stanici oko osam sati ujutro.

Željeznička infrastruktura u Zvečanu dio je linije deset koridora Orijent/Istok - Srednji dio, koja se proteže od Hani i Elezit do granice sa Srbijom. Željeznička stanica Zvečan nalazi se u sjevernom dijelu Kosova, ali trenutno segment linije u ovom području (uključujući dionicu Mitrovica - Lešak) nije funkcionalan za putničke usluge kojima upravlja Kosovo.

