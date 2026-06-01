Kosovo: Podignuta optužnica protiv pet osoba za ratne zločine

Agim Sulaj
01 Juni 2026•Ažuriranje: 01 Juni 2026
Specijalno tužilaštvo Kosova (STRK) podiglo je optužnicu protiv pet osoba zbog počinjenja krivičnog djela "ratni zločin protiv civilnog stanovništva", javlja Anadolu.
STRK je objavio da su osobe s inicijalima P.N., Z.D., I.I., S.M. i J.D. optužene da su počinile ratne zločine u Kosovu Polju 6. maja 1999. godine, kao pripadnici srpske policije u Policijskoj stanici u Kosovu Polju.
Prema optužnici, optuženi su pritvorili i prisilno odveli pet civila, koji su prevezeni sa željezničke stanice na mjesto zvano "Megja", gdje su pogubljeni vatrenim oružjem.
STRK je predložio Osnovnom sudu u Prištini da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima.