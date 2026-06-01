Kosovo: Podignuta optužnica protiv pet osoba za ratne zločine

Specijalno tužilaštvo Kosova (STRK) podiglo je optužnicu protiv pet osoba zbog počinjenja krivičnog djela "ratni zločin protiv civilnog stanovništva", javlja Anadolu.

STRK je objavio da su osobe s inicijalima P.N., Z.D., I.I., S.M. i J.D. optužene da su počinile ratne zločine u Kosovu Polju 6. maja 1999. godine, kao pripadnici srpske policije u Policijskoj stanici u Kosovu Polju.

Prema optužnici, optuženi su pritvorili i prisilno odveli pet civila, koji su prevezeni sa željezničke stanice na mjesto zvano "Megja", gdje su pogubljeni vatrenim oružjem.

STRK je predložio Osnovnom sudu u Prištini da se suđenje održi u odsustvu, jer su optuženi nedostupni pravosudnim organima.