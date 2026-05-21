Kosovo: Muškarac osuđen na uslovnu kaznu zbog skrnavljenja turske zastave Osnovni sud u Prištini izrekao je uslovnu zatvorsku kaznu od godinu dana i 4.000 eura

Osnovni sud u Prištini osudio je Dijamanta Zeqirija na godinu dana uslovne zatvorske kazne i novčanu kaznu od 4.000 eura nakon sporazuma o priznanju krivice s Tužilaštvom, u vezi s optužbama za izazivanje razdora i netrpeljivosti zbog skrnavljenja zastave Turske te nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Prema presudi, koju je u četvrtak izrekao sudija Rrahman Beqiri, a prenijeli kosovski mediji, Zeqiri je osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo "Izazivanje razdora i netrpeljivosti", s tim da se kazna neće izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo krivično djelo. Za nedozvoljeno posjedovanje oružja izrečena mu je novčana kazna od 4.000 eura.

Sud je također odlučio da se optuženom vrati kaucija u iznosu od 5.000 eura nakon pravosnažnosti presude, dok je Zeqiri obavezan da plati 200 eura sudskih troškova i 100 eura u Fond za naknadu žrtvama krivičnih djela.

Zeqiri je optužen da je 5. marta 2026. godine u Mitrovici, tokom iftara na Trgu "Adem Jashari", prišao događaju i oštetio i skrnavio zastavu Republike Turske oštrim predmetom, čime je, prema optužnici, javno izražavao mržnju i doprinio širenju netrpeljivosti među različitim zajednicama na Kosovu.

Tužilaštvo je navelo da je sporazum o priznanju krivice postignut dobrovoljno i u skladu sa zakonom, uz saradnju optuženog s pravosudnim organima.

Sud je prihvatio sporazum nakon što je utvrdio da su ispunjeni svi zakonski uslovi i donio presudu u skladu s dogovorom strana u postupku.