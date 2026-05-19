Kosovo formira žandarmeriju, Svecla najavio jačanje sigurnosnog sistema Žandarmerija predstavlja važan korak u konsolidaciji naše sigurnosne arhitekture, s jasnom misijom da osigura snažno prisustvo države u zaštiti granica, teritorijalnog integriteta i suvereniteta, naveo je ministar

Kosovo je započelo proces formiranja žandarmerije kao nove sigurnosne strukture u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, najavio je u utorak ministar Xhelal Svecla, prenosi Anadolu.

Svecla je saopćio da je potpisao odluku o osnivanju radne grupe koja će analizirati i predložiti modele za funkcionisanje Žandarmerije Republike Kosovo.

„Žandarmerija predstavlja važan korak u konsolidaciji naše sigurnosne arhitekture, s jasnom misijom da osigura snažno prisustvo države u zaštiti granica, teritorijalnog integriteta i suvereniteta“, naveo je ministar u objavi na društvenoj mreži Facebook.

Prema njegovim riječima, nova formacija imat će zadatke u borbi protiv terorizma, upravljanju visokorizičnim neredima, kao i zaštiti kritične infrastrukture.

Dodao je da će uspostavljanje žandarmerije značajno unaprijediti kapacitete države za prevenciju, upravljanje i neutralizaciju sigurnosnih prijetnji.

Formiranje ove jedinice dio je šireg nastojanja kosovskih institucija da ojačaju sigurnosni sistem i odgovore na savremene izazove u oblasti bezbjednosti.