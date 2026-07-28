Osumnjičeni su pritvoreni na 48 sati po odluci Specijalnog tužilaštva, dok će protiv njih biti preduzete dalje proceduralne radnje, u skladu sa važećim zakonodavstvom

Kosovo: Dvije osobe uhapšene zbog ratnih zločina u regionu Mitrovice Osumnjičeni su pritvoreni na 48 sati po odluci Specijalnog tužilaštva, dok će protiv njih biti preduzete dalje proceduralne radnje, u skladu sa važećim zakonodavstvom

Dvije osobe osumnjičene za ratne zločine na Kosovu tokom aprila 1999. godine uhapšene su u Zubinom Potoku, javlja Anadolu.

Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo saopštilo je da se, prema sumnjama, osobe sa inicijalima M. J. i M. B. tokom ratnog perioda, odnosno tokom 1999. godine, sumnjiče da su počinile zločine protiv civilnog stanovništva u regionu Mitrovice, gdje je ubijeno 23 albanskih civila.

Osumnjičeni su pritvoreni na 48 sati po odluci Specijalnog tužilaštva, dok će protiv njih biti preduzete dalje proceduralne radnje, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

"Kao rezultat policijskih akcija, uhapšena su dvojica muškaraca s Kosova, osumnjičena da su počinila zločine protiv civilnog stanovništva tokom rata 1999. godine, u kojima je ubijeno 23 albanskih civila. Odlukom tužioca, osumnjičeni su pritvoreni", navodi se u saopštenju Policije Kosova.

Slučaj je pokrenut kao "ratni zločin protiv civilnog stanovništva".