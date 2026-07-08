Kos u Skoplju: Sjevernoj Makedoniji mjesto je u Evropskoj uniji kao punopravnoj članici Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje neophodan naredni korak ka formalnom početku pristupnih pregovora

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je mjesto Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji kao punopravne članice, ističući da zemlja ostvaruje ohrabrujući napredak u provođenju reformi i usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije.

Kos se u Skoplju sastala s premijerom Sjeverne Makedonije Hristijanom Mickoskim, nakon čega su održali zajedničku konferenciju za novinare.

Mickoski je poručio da je cilj njegove vlade izgradnja funkcionalnih institucija, jačanje vladavine prava, efikasnije javne uprave i konkurentnije ekonomije.

“To ne činimo zato što to neko traži od nas, već zato što vjerujemo da je to jedini ispravan put. U tom procesu cijenimo podršku Evropske unije“, rekao je Mickoski.

Naglasio je da ostaju čvrsto opredijeljeni za provođenje reformi, jačanje ekonomije, institucija i vladavine prava.

“Ostajemo posvećeni stavu da svako održivo rješenje mora biti zasnovano na međusobnom poštovanju, zaštiti nacionalnog dostojanstva i jasnoj i predvidivoj evropskoj perspektivi“, kazao je.

Ocijenio je da je posjeta evropske komesarke prilika za otvoren, iskren i sadržajan razgovor o evropskoj perspektivi Sjeverne Makedonije, reformama koje zemlja provodi i potrebi da politika proširenja ostane dosljedna temeljnim principima Evropske unije, odnosno povjerenju, predvidivosti, jednakom tretmanu i poštovanju dostojanstva svake zemlje kandidatkinje.

Kos je istakla da Evropska komisija od početka godine bilježi ohrabrujući napredak u reformskoj agendi Sjeverne Makedonije te pohvalila pojačan angažman vlade.

“Sjeverna Makedonija sada je među najuspješnijim zemljama kada je riječ o napretku u usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije i evropskim standardima“, rekla je Kos.

Dodala je da se zemlja zbog toga našla među državama koje će dobiti dodatna sredstva u okviru Plana reformi, odnosno Plana rasta Evropske unije.

Kos je najavila i da će se Sjeverna Makedonija uskoro pridružiti Rezervi za sajber sigurnost Evropske unije u okviru programa Digitalna Evropa, što će joj omogućiti da u slučaju sajber napada računa na podršku cijele Unije.

Naglasila je da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje neophodan naredni korak ka formalnom početku pristupnih pregovora.

“Zato još jednom ohrabrujem vladu da pokrene proces koji bi uskoro mogao dovesti do izmjena Ustava“, rekla je Kos.

Govoreći o evropskoj perspektivi regiona, Kos je kazala da postoji realna mogućnost da Evropska unija do 2028. godine dobije novu članicu sa Zapadnog Balkana.

“Sjeverna Makedonija treba biti među zemljama koje napreduju. Vaše mjesto je u Evropskoj uniji kao punopravne članice“, poručila je evropska komesarka.

Tokom posjete Skoplju Kos će se sastati i s predsjednikom Sobranja Afrimom Gashijem, a zajedno s ministricom obrazovanja i nauke Vesnom Janevskom te prvim zamjenikom premijera i ministrom za evropska pitanja Bekimom Salijem posjetit će i Državni studentski dom “Stiv Naumov“.