Kos na sastanku Prijatelja Zapadnog Balkana: EU će raditi na integraciji regije u dijelove jedinstvenog tržišta Evropska komesarka za proširenje kazala kako će Blok raditi na integraciji kandidata u dijelove jedinstvenog tržišta, našeg energetskog tržišta, digitalnih politika i transportnih mreža

Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos poručila je kako će Blok raditi na integraciji zemalja kandidata u "dijelove jedinstvenog tržišta" u utorak, javlja Anadolu.

"Radit ćemo na integraciji kandidata u dijelove jedinstvenog tržišta, našeg energetskog tržišta, digitalnih politika i transportnih mreža", kazala je Kos dodavši kako je "Slovačka veliki saveznik u pomaganju" EU u tom procesu.

Povodom učešća na sastanku grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana", čiji domaćin je glavni grad Slovačke Bratislava, Kos je kazala kako je "sigurnost Evrope neodvojiva od stabilnosti na Zapadnom Balkanu", na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

"Dok napreduju na svom putu ka pridruživanju, potrebni su nam praktični načini da približimo zemlje Zapadnog Balkana našoj Uniji", dodala je zahvalivši ministru vanjskih poslova Slovačke Juraju Blanaru na domaćinstvu.

"Prijatelji zapadnog Balkana" je neformalna grupa članica Evropske unije koju su 2023. osnovale Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Italija, Slovačka i Slovenija.

Cilj je ubrzanje integracije zemalja zapadnog Balkana u EU, podrška reformama i jačanje političke prisutnosti Unije u regiji.