Konvoj za Palestinu dočekan u Podgorici, učesnici poslali poruku solidarnosti s palestinskim narodom Konvoj dočekan kod murala posvećenog palestinskoj djeci u glavnom gradu Crne Gore

Međunarodni konvoj za Palestinu dočekan je u ponedjeljak u Podgorici, gdje su ga kod murala posvećenog palestinskoj djeci, u blizini Autobuske stanice u glavnom gradu Crne Gore, pozdravili građani, predstavnici civilnog društva i članovi Pokreta solidarnosti sa Palestinom.

Učesnici konvoja, koji okuplja građane iz više evropskih zemalja u nenasilnoj inicijativi podrške palestinskom narodu, kroz svoje putovanje žele ukazati na humanitarnu situaciju u Palestini, potrebu zaštite civila i poštovanja međunarodnog prava, saopćili su organizatori.

Iz Pokreta solidarnosti sa Palestinom saopćeno je da je dolazak konvoja u Podgoricu bio prilika da građani Crne Gore iskažu podršku miru, pravdi i zaštiti ljudskog dostojanstva, kao i da učesnicima upute poruku dobrodošlice na njihovom putu.

Nakon okupljanja u Srebrenici i Sarajevu u BiH, konvoj nastavlja put prema Istanbulu, odakle će zajedno s delegacijama iz drugih zemalja nastaviti prema jordansko-palestinskoj granici.

Konvoj za Palestinu je međunarodna građanska inicijativa koja kroz putovanje vlastitim vozilima povezuje učesnike iz različitih država s ciljem podizanja svijesti međunarodne javnosti o situaciji u Palestini.