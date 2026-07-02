BiH je izgubila 108 miliona eura sredstava EU-a, bez provođenja reformi i usvajanja Plana rasta, rizikuje da izgubi još 370 miliona, upozorila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Kallas u Sarajevu: EU radi na pronalasku kandidata za visokog predstavnika u BiH koji će biti prihvatljiv svima BiH je izgubila 108 miliona eura sredstava EU-a, bez provođenja reformi i usvajanja Plana rasta, rizikuje da izgubi još 370 miliona, upozorila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Evropska unija radi na tome da funkciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon odlaska Christiana Schmidta, preuzme evropski kandidat koji će biti prihvatljiv svima, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, javlja Anadolu.

Pregovori o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu se nastavljaju, a do 14. jula tu dužnost obavljaće vršilac dužnosti Louis Crishok.



Na konferenciji za novinare nakon dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini, Kallas je u kampu EUFOR-a u Butmiru kazala da joj je ovo treći dolazak u Sarajevo u posljednjih 16 mjeseci, te istakla da to pokazuje da su stabilnost, teritorijalni integritet i suverenitet ove zemlje od strateške važnosti za Evropsku uniju.

- Uspjeh OHR-a mjeriće se kad on više ne bude potreban -

Govoreći o imenovanju novog visokog predstavnika, Kallas je rekla da se nadala da će taj proces biti završen prije njenog dolaska, ali da to još nije slučaj.

Podsjetila je da je u utorak dogovoreno da se sadašnji visoki predstavnik povuče, dok će njegov zamjenik privremeno obavljati tu dužnost do 14. jula, za koje vrijeme će biti nastavljeni pregovori o izboru nasljednika.

Prema njenim riječima, uspjeh Ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada on više neće biti potreban, ali da do tada ostaje važan stub stabilnosti.

Istakla je da je Evropska unija odlučna pronaći evropskog kandidata koji će pomoći Bosni i Hercegovini da nastavi napredovati na evropskom putu.

"Najbrži način da se okonča međunarodni nadzor jeste napredak prema Evropskoj uniji", poručila je Kallas.

Naglasila je također da evropski put predstavlja faktor koji ujedinjuje, te da je najbolji način za postepeno ukidanje međunarodnog nadzora ograničavanje mandata visokog predstavnika, kako vremenski, tako i na pitanja koja su direktno povezana s evropskim integracijama.

Dodala je da je predloženo više kvalitetnih kandidata te da Evropska unija radi "na pronalasku osobe koja će biti prihvatljiva svima".

- Operacija Althea temelj stabilnosti na Zapadnom Balkanu -

Najavila je i sastanak s vojnicima koji služe u misiji EUFOR Althea, naglasivši da ta operacija ostaje kamen temeljac stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Dodala je da mir u Bosni i Hercegovini traje tri decenije, ali da se ne smije uzimati zdravo za gotovo.

"Kao što je pokazala prošlogodišnja politička kriza, EUFOR Althea ostaje od suštinskog značaja, budan i spreman da djeluje", rekla je.

Istovremeno je naglasila da Evropska unija kroz Evropski instrument mirovne pomoći nastavlja pomagati Bosni i Hercegovini da preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Podsjetila je da podrška Evropske unije Oružanim snagama Bosne i Hercegovine trenutno iznosi ukupno 35 miliona eura.

Govoreći o evropskim integracijama, Kallas je istakla da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji te da podrška članstvu u EU u zemlji i dalje premašuje 70 posto, zbog čega evropski put predstavlja cilj koji ujedinjuje građane.

Ukazala je da nedavni događaji potvrđuju kako vrata Evropske unije ostaju otvorena za nove članice.

Podsjetila je da Evropska unija s Crnom Gorom priprema pristupni ugovor, da je Albanija otvorila pregovaračka poglavlja, dok su Ukrajina i Moldavija započele pristupne pregovore.

"Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da zaostane. Kontinuirano provođenje reformi predstavlja najbrži i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja", naglasila je.

Dodala je kako trenutni prozor prilike možda neće ostati otvoren zauvijek te da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja i najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.

Kallas je također istakla očekivanja Evropske unije da izbori u oktobru budu demokratski, slobodni i pošteni.

"Prirodno je da svaka politička stranka želi pobijediti, ali politička retorika mora imati svoje granice", podvukla je.

- Političke podjele usporavaju napredak -

Osvrnula se i na reformski proces, navodeći da je Bosna i Hercegovina ostvarila dobar napredak do 2024. godine, ali da je od tada prisutno zabrinjavajuće usporavanje.

Ocijenila je da političke podjele usporavaju napredak te podsjetila da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi, kako je rekla, direktno koristio građanima.

Upozorila je da bi, bez provođenja reformske agende i usvajanja Plana rasta, "Bosna i Hercegovina mogla izgubiti dodatnih 370 miliona eura evropskih sredstava".

"Lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti rezultate. Evropska unija ostaje vaš najsnažniji partner. Nastavit ćemo pružati podršku Bosni i Hercegovini na svakom koraku, ali napredak zavisi od odluka koje se donose ovdje", poručila je Kallas.

Govoreći o stranim utjecajima, Kallas je podsjetila kako EU ima dobar skup alata za porbu protiv FIMI-ja (Manipulacija stranim informacijama i uplitanje)

"Vidjeli smo da su ti alati dali dobre rezultate u Moldaviji. Također smo uspostavili određene mehanizme koje mogu koristiti i zemlje Zapadnog Balkana, jer kada sam razgovarala s liderima iz tog regiona, uvijek su naglašavali da im je potrebna ista vrsta pomoći u borbi protiv stranog uplitanja. Ono što moramo imati na umu jeste da je cilj takvog uplitanja upravo ometanje evropskog puta i provođenja reformi. Zato alate koje imamo na raspolaganju u Evropskoj uniji činimo dostupnim i našim zemljama kandidatima, odnosno partnerima na Zapadnom Balkanu", zaključila je Kallas.