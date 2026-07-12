Ove godine u brak su stupili Aleksandar Pendaroski i Martina Mihajlova

Jedna od najautentičnijih svadbenih tradicija na Balkanu, Galička svadba njeguje se stoljećima Ove godine u brak su stupili Aleksandar Pendaroski i Martina Mihajlova

Galička svadba, jedna od najautentičnijih svadbenih tradicija na Balkanu s historijom dugom stotinama godina, koja se svake godine održava u planinskom selu Galičnik, i ove godine ponudila je živopisne prizore, javlja Anadolu.

Galička svadba, najautentičnija svadbena tradicija na Balkanu, smatra se jednim od najznačajnijih kulturnih naslijeđa zemlje.

Veliki broj posjetilaca iz različitih dijelova zemlje i inostranstva svjedočio je ovoj ceremoniji, na kojoj su mladoženja i mlada vjenčani prema tradicionalnim galičkim običajima.

Ceremoniji su prisustvovali i predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova, načelnik Općine Mavrovo i Rostuše Oner Jakuposki, kao i predstavnici različitih državnih institucija i organizacija.

- Manifestacija traje tri dana -

Manifestacija, koja je počela 10. jula pod pokroviteljstvom Predsjedništva Sjeverne Makedonije i uz podršku Ministarstva kulture i turizma, završava danas.

Ove godine u brak su stupili Aleksandar Pendaroski i Martina Mihajlova. Svadba je počela uz tradicionalne zvuke bubnjeva i zurni.

Nakon tradicionalnog brijanja mladoženje u selu, okupili su se njegovi najbliži, formirajući svadbenu povorku. U šarenim narodnim nošnjama, povorka se kretala seoskim ulicama, između kamenih kuća, do doma mlade, praćena zvucima bubnjeva i zurni.

Za Aleksandra i Martinu organizirano je i vjersko vjenčanje u seoskoj crkvi.

Na tradicionalnoj svadbi održanoj na gradskom trgu, folklorne igre i kola s velikim interesovanjem pratili su prisutni gosti.

Ova stoljetna svadbena tradicija kao festival organizira se od 1963. godine.