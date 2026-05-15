James Fowler preuzeo dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu: Nastavak podrške stabilnoj BiH i mirnom Zapadnom Balkanu Dosadašnji komandant štaba, brigadni general Matthew Valas, u oproštajnom obraćanju istakao je da mu je bila izuzetna privilegija provesti protekle dvije godine u Bosni i Hercegovini

Zajedno s našim saveznicima, EUFOR-om i lokalnim partnerima, nastavit ćemo podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan, poručeno je u petak sa svečane ceremonije primopredaje komandne dužnosti u NATO štabu Sarajevo, održane u kampu Butmir, javlja Anadolu.

Novu komandnu dužnost preuzeo je brigadni general James C. Fowler, koji će u narednom periodu predvoditi NATO snage u ovom štabu.

“Imao sam privilegiju provesti protekle dvije godine sa sjajnim partnerima u ministarstvima i Oružanim snagama BiH, saveznicima i međunarodnoj zajednici, EUFOR-u i timom u kampu Butmir, radeći na nizu izazova u odbrambenom i sigurnosnom sektoru. Siguran sam da će NATO štab Sarajevo nastaviti raditi na teškim pitanjima kao što su odbrambeni budžet, vojna imovina, spremnost Oružanih snaga i drugi izazovi za sve građane BiH“, izjavio je Valas.

On se na duhovit način oprostio od BiH, citirajući poznati domaći bend.

„Kako se pripremam za odlazak, sjetio sam se stihova 'Dubioza Kolektiva': ‘Take me to America’. Iako je to duhovita pjesma, prava poruka je jasna – zaista nema mjesta kao što je vaša vlastita domovina. Zauvijek ću biti zahvalan na prilici koja mi se pružila da se sa sjajnim timom družim i doživim ovu predivnu zemlju”, poručio je Valas.

Novi komandant NATO Štaba Sarajevo, brigadni general James C. Fowler, naglasio je da funkciju preuzima s dubokom zahvalnošću i jasnom svrhom.

“U vremenu značajnih promjena u svim našim oružanim snagama, naša obaveza ostaje nepromijenjena. To je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva NATO-a i BiH, te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane BiH. Zahvaljujem svojim prethodnicima na njihovoj predanoj službi“, rekao je Fowler.

On je dodao da se raduje bliskoj saradnji sa svim relevantnim akterima u zemlji.

„Radujem se bliskoj saradnji sa svima vama s krajnjim ciljem jačanja našeg partnerstva i boljeg svakodnevnog života svih građana BiH”, zaključio je general Fowler.