Rano zagrijavanje Jadrana posljedica je kombinacije dugotrajnih toplotnih talasa i dugoročnog zagrijavanja Sredozemnog i Jadranskog mora

Jadransko more dostiglo rekordne temperature u junu, stručnjaci upozoravaju na posljedice zagrijavanja Rano zagrijavanje Jadrana posljedica je kombinacije dugotrajnih toplotnih talasa i dugoročnog zagrijavanja Sredozemnog i Jadranskog mora

Jadransko more ove godine zabilježilo je temperature koje su se ranije bilježile tek u augustu, a takve vrijednosti sada su izmjerene već u junu, izjavio je hrvatski okeanograf Mirko Orlić.

Orlić je naveo da je prije oko 50 godina najviša temperatura Jadranskog mora dostizala oko 25 stepeni Celzijusovih i uglavnom je bila zabilježena u augustu, dok ljetni maksimumi danas najčešće dosežu oko 27 stepeni.

"Ljetnji maksimumi su postepeno rasli, pa danas obično dosežu oko 27 stepeni Celzijusovih, ali ove godine takva, pa i viša temperatura, zabilježena je već u junu", rekao je Orlić, prenosi Index.hr.

Prema njegovim riječima, rano zagrijavanje Jadrana posljedica je kombinacije dugotrajnih toplotnih talasa i dugoročnog zagrijavanja Sredozemnog i Jadranskog mora.

On je istakao da se Sredozemlje i Jadran zagrijavaju brže od svjetskih okeana, zbog čega toplotni talasi danas počinju sa već viših početnih temperatura nego prije nekoliko decenija.

"To znači da današnji toplotni talasi u moru ne kreću sa istog početnog nivoa kao prije nekoliko decenija, već sa već povišene temperature. Zato lakše dolazi i do izuzetno visokih temperatura", kazao je Orlić.

Dodao je da bi, ukoliko se nastave dugi stabilni i vrući vremenski periodi, more moglo dodatno da se zagrije i dostigne nove rekordne vrijednosti.

"Drugim riječima, situacija se može mijenjati iz godine u godinu", rekao je hrvatski okeanograf.

Orlić je upozorio da su promjene temperature već ostavile posljedice na morske ekosisteme, što se vidi kroz masovna uginuća organizama i pojavu tropskih vrsta riba u Jadranu.

Govoreći o rekordnim junskim temperaturama svjetskih okeana, on je kazao da se one mogu povezati s globalnim zagrijavanjem i razvojem klimatskog fenomena El Niño, čiji je uticaj na Sredozemlje i Jadran, kako je naveo, sekundaran.

"Na naše područje snažnije djeluju drugi faktori – atmosferska cirkulacija nad Evropom, temperaturne razlike između afričkog i arktičkog područja i već vrlo visoka temperatura Sredozemlja i Jadrana", rekao je Orlić.

Prema njegovim riječima, El Nino može doprinijeti globalnim temperaturnim rekordima, ali su za Jadran često važnije lokalne vremenske prilike i dugoročno zagrijavanje Sredozemnog mora.

Sredozemno more je ove godine oborilo junski temperaturni rekord od 24,3 stepena Celzijusovih, nadmašivši prethodne najviše vrijednosti zabilježene 2023. i 2025. godine.