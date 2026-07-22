Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez poručio kako je ponosan na saradnju s kompanijom „ASELSAN“, koju je opisao kao jednu od vodećih u svijetu u oblasti namjenske industrije

Jačanje kapaciteta OS BiH: Potpisan sporazum o nabavci 10 antidron pušaka turske kompanije „ASELSAN“ Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez poručio kako je ponosan na saradnju s kompanijom „ASELSAN“, koju je opisao kao jednu od vodećih u svijetu u oblasti namjenske industrije

Oružane snage Bosne i Hercegovine dodatno će ojačati kapacitete u oblasti elektronskog ratovanja zahvaljujući ugovoru o nabavci 10 antidronskih pušaka, koji su u srijedu u Sarajevu potpisali ministar odbrane BiH Zukan Helez i prvi čovjek turske odbrambene kompanije „ASELSAN“ Ahmet Akyol, javlja Anadolu.

U vrijeme rastućih globalnih sigurnosnih izazova i prijetnji od bespilotnih letjelica, u Domu OS BiH u Sarajevu potpisan je ugovor o nabavci 10 turskih antidronskih pušaka, što je nastavak saradnje i podrške OS BiH turskog „ASELSAN“-a.

Ministar Helez je nakon potpisivanja izrazio zahvalnost kompaniji „ASELSAN“, njenom generalnom direktoru, kao i predsjedniku Republike Turske Recepu Tayipu Erdoganu te ministru odbrane Yasaru Guleru, naglasivši da je ovo već treća donacija ove turske kompanije Oružanim snagama BiH (OS BiH).

„Ranije smo dobili 400 radiouređaja i antidron sistem 'Kangal', a ova najnovija donacija uključuje deset antidron pušaka. Želimo osigurati zaštitu naših lokacija, objekata namjenske industrije i svega što je potrebno Bosni i Hercegovini, jer nam je ova oprema u sferi elektronskog ratovanja izuzetno bitna“, izjavio je Helez.

On je najavio da se u narednom periodu planiraju razgovori o nabavci još dva antidron sistema, čime bi OS BiH u ovoj oblasti bile ravnopravne sa susjednim zemljama. Dodao je i da je ponosan na saradnju s kompanijom „ASELSAN“, koju je opisao kao jednu od vodećih u svijetu u oblasti namjenske industrije.

Generalni direktor „ASELSAN-a“ Ahmet Akyol istakao je važnost ove nabavke u trenutku kada je prijetnja od dronova u svijetu znatno porasla.

On je potvrdio da su tokom posjete održani i razgovori s lokalnim kompanijama namjenske industrije u BiH radi proširenja saradnje.

„U vremenu kroz koje prolazi čitav svijet postalo je jasno koliko su jaka vojska i jaka namjenska industrija ključni za mir i stabilnost. Turska će nastaviti pružati ove mogućnosti svojim prijateljskim i bratskim zemljama, a kroz lokalnu saradnju nastavit će se i povećanje zaposlenosti i trgovine“, kazao je Akyol.

Akyol je podsjetio da je „ASELSAN“ peta najvrednija odbrambena kompanija u Evropi te jedna od najbrže rastućih u posljednje tri godine, poručivši da će razvojem novih sistema nastaviti doprinositi miru, stabilnosti i razvoju zajedničkih projekata s Bosnom i Hercegovinom.