- Dopredsjednik VTKBiH Vjekoslav Vuković rekao je da podaci ukazuju na rast potražnje za robama i repromaterijalima u BiH, ističući da elektrometalski sektor i dalje prednjači među izvoznim granama

Izvještaj Vanjskotrgovinske komore BiH: Izvoz u prvom polugodištu porastao 4,6 posto, trgovinski deficit i dalje visok - Dopredsjednik VTKBiH Vjekoslav Vuković rekao je da podaci ukazuju na rast potražnje za robama i repromaterijalima u BiH, ističući da elektrometalski sektor i dalje prednjači među izvoznim granama

SARAJEVO (AA) - Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci 2026. godine ostvarila izvoz vrijedan oko devet milijardi KM, što je za 4,6 posto više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz povećan za 5,7 posto i iznosio je 15,88 milijardi KM, saopćeno je u četvrtak na prezentaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTKBiH).

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene dostigao je 24,8 milijardi KM, što predstavlja rast od 5,33 posto, ali je pokrivenost uvoza izvozom smanjena na 57,3 posto, što potvrđuje nastavak visokog trgovinskog deficita i ovisnosti o uvoznoj robi.

Dopredsjednik VTKBiH Vjekoslav Vuković rekao je da podaci ukazuju na rast potražnje za robama i repromaterijalima u BiH, ističući da elektrometalski sektor i dalje prednjači među izvoznim granama. Naglasio je i da je izvoz u Njemačku povećan uprkos usporavanju privrednih aktivnosti u toj zemlji.

Predstavnica VTKBiH Belma Alihodžić kazala je da Evropska unija ostaje najvažniji trgovinski partner BiH, na čije tržište odlazi 77 posto ukupnog izvoza. Robna razmjena s državama EU-a iznosila je 17,5 milijardi KM, od čega se 6,9 milijardi KM odnosilo na izvoz, a 10,5 milijardi KM na uvoz.

Prema njenim riječima, CEFTA je drugi najznačajniji trgovinski partner BiH, ali je u razmjeni s tim tržištem zabilježen pad izvoza i rast uvoza. Dodala je da domaću ekonomiju i dalje karakterišu ograničena izvozna baza i visok uvoz robe za finalnu potrošnju, uz očekivanje da će se slični trendovi nastaviti do kraja godine.