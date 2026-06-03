Izraelska aviokompanija tvrdi da je potez "politički", još nema službene reakcije Slovenije

Izraelski let preusmjeren u Hrvatsku nakon zabrane slijetanja u Ljubljani Izraelska aviokompanija tvrdi da je potez "politički", još nema službene reakcije Slovenije

Slovenija je u srijedu spriječila slijetanje aviona koji je unajmila izraelska kompanija Israir, navodeći kao razlog nedostatak potrebnih dozvola, objavio je izraelski javni emiter KAN, javlja Anadolu.

Avion, kojim je upravljala hrvatska kompanija Trade Air koja radi u ime Israira, preusmjerio je rutu prema Hrvatskoj nakon što su slovenačke vlasti odbile da mu dozvole slijetanje, prema KAN-u.

Izvršni direktor Israira Uri Sirkis nazvao je potez "političkim", tvrdeći da je uzrokovan "jasnim protivljenjem Slovenije politici i smjeru koji vodi Izrael".

Slovenska vlada nije objavila službenu izjavu u vezi s ovim pitanjem.