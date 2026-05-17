Ispraćene hadžije iz Sandžaka: 55 vjernika otputovalo u Meku i Medinu Svečanosti u organizaciji Islamske zajednice Srbije prisustvovale stotine vjernika

U Domu omladine Novi Pazar u nedjelju je upriličen svečani ispraćaj 55 hadžija i hadžinica iz regije Sandžak, koji su ove godine krenuli na hadž u organizaciji Islamska zajednica Srbije.

Svečanosti je prisustvovalo nekoliko stotina vjernika, članova porodica i gostiju, uz učenje Kur’ana, obraćanja vjerskih zvaničnika i ikrar dovu, kojom su buduće hadžije ispraćene na vjersko putovanje.

Među prisutnima bili su i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Fuad Baćićanin i predsjednik Skupštine Novog Pazara Samir Lekić.

Reisul-ulema Senad Halitović poručio je da hadž predstavlja vrhunac duhovnog puta jednog muslimana i priliku za ličnu obnovu i približavanje vjeri.

„Hadž je susret čovjeka sa sobom, svojom vjerom i milionima muslimana iz cijelog svijeta. Oni koji odlaze nose veliku blagodat, ali i odgovornost da svojim ponašanjem pokažu prave vrijednosti islama“, rekao je Halitović.

Muftija sandžački Muhamed Demirović istakao je da je odlazak na hadž posebna čast koja mijenja čovjeka i ostavlja dubok trag u njegovom životu.

„Hadž je škola sabura, discipline i zajedništva. Naše hadžije predstavljat će svoje porodice, Sandžak i zajednicu, zbog čega je važno da budu dostojanstveni i posvećeni ibadetu“, kazao je Demirović.

Hadžije će danas avionom iz Prištine otputovati u Saudijsku Arabiju, gdje će boraviti oko tri sedmice i obaviti jednu od pet temeljnih islamskih dužnosti.