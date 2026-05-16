Ispraćena prva grupa od 172 budućih hadžija iz BiH, na hadž ove godine putuje 2.226 vjernika Zamjenik reisul-uleme Enes ef. Ljevaković pozvao je buduće hadžije na strpljenje i disciplinu, dok je Islamska zajednica ove godine osigurala i mobilnu aplikaciju za lakšu organizaciju boravka u Mekki i Medini

Za prvu grupu od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine u subotu je u džamiji kralja Fahda u Sarajevu upriličen prigodan program, kojim je označen ispraćaj na ovo životno putovanje, javlja Anadolu.

Ispraćaju je prisustvovao i zamjenik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Enes ef. Ljevaković, koji je prisutnima uputio nekoliko poruka i savjeta.

"Svi ibadeti koje činimo na hadžu imaju svoju formu, a služe svojoj osnovnoj svrsi, približavanju Allahu, dž.š. Zato je vrlo važno da, tokom ovog putovanja na kojem se hadžije i hadžinice mogu susresti s različitim situacijama, uvijek im na umu bude cilj, svrha i nijet odlaska na ovo putovanje", rekao je Ljevaković.

Osvrnuo se i na prethodno izvršene pripreme, uz podsjetnik da su vodiči dobro i kvalitetno pripremili hadžije za ono što slijedi tokom ovog putovanja.

"Vrlo je važno da svi budu strpljivi i disciplinovani. Sve eventualne poteškoće se rješavaju u hodu i nadam se da će ovo putovanje proteći uspješno i bez većih većih problema, kao što je to uostalom bilo i ranijih godina. Sve je učinjeno da tako bude", istakao je.

O tehničkim i organizacijskim detaljima govorio je glavni vodič prve grupe Izet ef. Čamdžić, koji je kazao da ove godine iz Bosne i Hercegovine putuje 2.226 hadžija, te da je jutrošnji program označio početak njihovog putovanja.

"Hadžije su se jutros u četiri sata okupili ovdje u Fahdovoj džamiji, klanjali sabah, a potom prisustvovali kraćem programu priređenom za ovu, kao što će biti priređen i za svaku narednu grupu naših hadžija, sve do 21. maja", pojasnio je Čamdžić.

Posljednih godina je primijetna praksa da supružnici zajedno odlaze na hadž, što su potvrdili i jutrošnji prizori ispred Fahdove džamije. Među ostalima, Mustafa i Hatidža Širbić s nama su podijelili međusobne razgovore koji su prethodili ovoj odluci.

"Ja sam ovdje zahvaljujući, prvo Allahu, a potom supruzi, koje me dobro pritisla i rekla: 'Dokle ćeš više odgađati? Zdrav si, imaš sredstva i Boga mi nema više igre.' Ustvari, da me nije ona posložila onako kako žena zna muškarca posložiti, možda bih ja još nešto kalkulisao", rekao je Mustafa.

Kako kaže, značajno mu je što na ovo putovanje kreće uz savjete i poruke koje je čuo na jutrošnjem programu, posebno zbog imperativa stalnog preispitivanja.

S namjerom da budućim hadžijama olakša obavljanje hadža, Ured za hadž i umru je ove godine osigurao izradu mobilne aplikacije za sve hadžije, s ciljem informisanja i koordinacije njihovog boravka u Mekki i Medini.

Svaki hadžija je instalirao aplikaciju putem koje će mu biti dostupne sve informacije o hadžu: o ibadetima, o geografiji hadža, dovama koje se uče i slično.

Uz to, aplikacija omogućava vodičima da svakog hadžiju iz svoje grupe, ukoliko se izgubi ili zaostane, jednostavno pronađe.

Ove godine je za sve hadžije osigurano i pet gigabajta interneta u Saudijskoj Arabiji. Čim slete na aerodrom u Džiddi, imat će internet i bit će im dostupna aplikacija i komunikacija s vodičem.