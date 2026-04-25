IDDEEA BiH upozorava: Lažne SMS poruke i web stranice pokušavaju ukrasti podatke građana

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) upozorila je građane na lažne SMS poruke i internet stranice koje zloupotrebljavaju ime institucije s ciljem krađe ličnih i finansijskih podataka, te poziva na krajnji oprez i neotvaranje sumnjivih linkova, javlja Anadolu.

IDDEEA BiH upozorava sve građane da je evidentirana pojava lažnih SMS poruka i internet stranica koje neovlašteno koriste naziv i vizuelni identitet IDDEEA BiH s ciljem dovođenja građana u zabludu i mogućeg pribavljanja ličnih ili finansijskih podataka.

"Građanima se šalju poruke u kojima se lažno navodi postojanje saobraćajnih kazni, hitnih rokova za plaćanje, pravnih posljedica i navodnih registara dužnika, uz dostavljanje sumnjivih internet linkova koji nemaju nikakve veze sa zvaničnim sistemima institucija Bosne i Hercegovine", naveli su.

Posebno naglašavaju da domena: iddeea.govba.one nije zvanična domena IDDEEA BiH niti bilo koje institucije Bosne i Hercegovine.

Pozivaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične podatke, podatke o bankovnim karticama, korisnička imena, lozinke niti registarske oznake vozila na neprovjerenim stranicama.

IDDEEA BiH je već pokrenula aktivnosti prema nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima radi identifikacije odgovornih lica, prijave zloupotrebe i hitnog gašenja spornih sadržaja.

"Ukoliko je neko već pristupio navedenoj stranici ili unio podatke, savjetujemo da odmah kontaktira svoju banku, promijeni pristupne lozinke i slučaj prijavi nadležnim organima", dodali su.