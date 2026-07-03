Ibrahimović: Crna Gora potvrdila principijelan odnos prema Srebrenici na svim međunarodnim nivoima

Crna Gora je u više navrata potvrdila svoj principijelan odnos prema događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine, na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma (u Ujedinjenim nacijama, Savjetu Evrope, OEBS, NATO i Evropskoj uniji), poručio je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na panelu povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, prenosi Anadolu.

Ibrahimović se tom prilikom zahvalio prisutnima što su došli da obilježe ovaj dan i zamolio ih da minutom ćutanja odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici.

“I danas, 31 godinu poslije, Srebrenica izaziva muk, a razum teško pronalazi riječi”, istakao je Ibrahimović.

On se, između ostalog, zahvalio Kancelariji rezidentne koordinatorke Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori na prihvatanju inicijative Ministarstva vanjskih poslova, i panelistima, ambasadorima Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore i izvršnoj direktorki Akcije za ljudska prava, što su prihvatili da otvoreno razgovaraju o genocidu u Srebrenici, odgovornosti, pravdi i budućnosti, objavio je "cdm.me".

“Današnji panel, u skladu i sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2024. godine, izraz je težnje Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i poziva da obilježavanjem Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, 11. jula, djelujemo u pravcu osnaživanja i unapređenja kulture sjećanja i mira u Crnoj Gori i šire. Naš odgovor na pokušaje revizionizma, glorifikaciju ratnih zločinaca i govor mržnje, na koje, nažalost, nismo imuni ni mi u Crnoj Gori. I naša odluka da i sa zvaničnog institucionalnog nivoa potvrdimo nepokolebljivost u sprečavanju posljednje faze genocida u Srebrenici, njegove negacije i relativizacije”, naglasio je Ibrahimović.

Kako je dodao, Crna Gora je u više navrata potvrdila svoj principijelan odnos prema događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine, na nacionalnom nivou i u okvirima svih multilateralnih foruma (u Ujedinjenim nacijama, Savjetu Evrope, OEBS, NATO i Evropskoj uniji). "Podsjetiću na usvojenu Deklaraciju Skupštine Crne Gore o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici iz 2009. godine, rezoluciju Skupštine Crne Gore o genocidu u Srebrenici od 17. juna 2021. godine i podršku pomenutoj rezoluciji Generalne skupštine UN", kazao je.

Dodao je da "još uvijek nijesmo do kraja izveli proces tranzicione pravde, odnosno suočavanja sa prošlošću, istinom i odgovornošću, potvrđuju i izvještaji o napretku Evropske komisije u odnosu na pojedinačne zemlje regiona i njihove integracione procese i izvještaji ugovornih tijela UN i Rezidualnog mehanizma u Hagu".

“Uvjeren sam da je održiv mir u regionu moguć samo suočavanjem sa mračnom prošlošću, utvrđivanjem istine i privođenjem odgovornih pravdi. To je preduslov razvoja zdravih društava, otpornih na sve oblike kršenja ljudskih prava i sloboda. Potvrđujući našu opredijeljenost da razgovaramo o prošlosti, da preuzimamo odgovornosti, idemo korak više na putu postizanja istinskog razumijevanja i pomirenja, i time prosperiteta i jedinstva budućih generacija u Crnoj Gori i regionu”, rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović je zahvalio direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Emiru Suljagiću na učešću na današnjem događaju putem videoporuke i vitalno važnom doprinosu Centra, pod njegovim vođstvom, u očuvanju sjećanja i istine o žrtvama Srebrenice.