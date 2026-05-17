Hrvatsko turističko središte Split uvodi zabranu prodaje alkohola noću

Gradonačelnik Šuta najavio da će se o izmjenama i dopunama zakona raspravljati u Hrvatskom saboru naredne sedmice

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta najavio je u subotu zabranu prodaje alkoholnih pića na području ovog grada na hrvatskoj obali, u periodu od 21 sat do šest sati ujutro, s ciljem povećanja sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira.

Šuta je rekao da će se o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, koje je inicirao Grad Split, raspravljati u Hrvatskom saboru naredne sedmice.

Prema njegovim riječima, predložene izmjene predviđaju da lokalne jedinice samouprave dobiju ovlaštenje da same odlučuju o ograničenju prodaje alkohola.

„Po prijedlogu zakonodavca, izmjenama Zakona o trgovini biće uvedena zabrana prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro. Svaki grad i opština imaće pravo donijeti vlastitu odluku. Mi ćemo taj prijedlog uputiti na javno savjetovanje, a potom i na Gradsko vijeće“, izjavio je Šuta.

Dodao je da je cilj ove mjere unapređenje sigurnosti, zaštita javnog reda i mira, kao i poboljšanje kvaliteta života u gradskim četvrtima.

„To će biti veliki iskorak za Split, a očekujemo da će i drugi gradovi slijediti ovaj primjer“, kazao je.

Šuta je također upozorio da se u centru Splita posljednjih godina otvorio veliki broj prodavnica alkohola, što je, kako je naveo, neprimjereno za urbanu sredinu.

