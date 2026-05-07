Vojnik Danijel Bluha reanimirao unesrećenog igrača održavajući ga na životu oko 45 minuta, sve do dolaska hitne medicinske pomoći

Hrvatski vojnik spasio život nogometašu tokom utakmice u Zdencima Vojnik Danijel Bluha reanimirao unesrećenog igrača održavajući ga na životu oko 45 minuta, sve do dolaska hitne medicinske pomoći

Pripadnik Hrvatske vojske Danijel Bluha spasio je u srijedu život nogometašu koji se srušio tokom utakmice u mjestu Zdenci, pruživši mu pravovremenu prvu pomoć i reanimaciju, saopćilo je Ministarstvo obrane Hrvatske.

Bluha, razvodnik Logističke satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne "Sokolovi", nalazio se izvan službe i učestvovao kao organizator na utakmici kada je igrač Nogometnog kluba Šokadija iznenada izgubio svijest na terenu.

Kako se navodi, reagovao je odmah, započevši postupak reanimacije i održavajući unesrećenog igrača na životu oko 45 minuta, sve do dolaska hitne medicinske pomoći.

"Nisam ni sekunde razmišljao, vidio sam da je čovjek u životnoj opasnosti i znao sam da moram odmah reagirati i boriti se za njegov život do dolaska Hitne pomoći", izjavio je Bluha.

Iz MORH-a su naveli da ovaj slučaj još jednom pokazuje spremnost i obučenost pripadnika Hrvatske vojske da brzo reaguju i pruže pomoć građanima u hitnim situacijama, bez obzira na okolnosti.