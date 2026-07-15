Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva opozicija se u glasanje nije uključila. Protiv je glasala Dalija Orešković (DOSiP)

Hrvatski sabor usvojio Rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva opozicija se u glasanje nije uključila. Protiv je glasala Dalija Orešković (DOSiP)

Hrvatski sabor je u srijedu, posljednjeg dana proljetnog zasjedanja, izglasao Rezoluciju koju je predložio DP (Domovinski pokret) i kojom, kako je istakao predsjednik te stranke i potpredsjednik Sabora Ivan Penava, Hrvatska šalje poruku da neće pasivno posmatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, prenosi Anadolu.

Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva opozicija se u glasanje nije uključila. Protiv je glasala Dalija Orešković (DOSiP), suzdržano je bilo dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće, podršku su dali i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta te Ivica Baksa (NPS), objavila je Hina.

Rezolucijom se kroz devet tačaka poziva Vlada da nastavi pružati podršku ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sistema kojom bi se osigurali pošteni izbori i na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Pri tome, navodi se, Sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH kojima bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, „uključujući prijedlog o uspostavljanju zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH“.

U Rezoluciji stoji i da Sabor s posebnom pažnjom prati izborne procese u BiH te „pritom osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, delegata u domovima naroda te drugim tijelima“.

Rezolucijom, usklađenom na nivou parlamentarne većine, a prvenstveno s HDZ-om, Hrvatima u BiH daje se institucionalna podrška Republike Hrvatske u osnaživanju njihovog političkog položaja te se pripadnici hrvatskog naroda koji imaju državljanstvo BiH pozivaju da ostvare svoje biračko pravo na predstojećim općim izborima 4. oktobra radi ostvarivanja svoje legitimne zastupljenosti.

Vlada se poziva da nastavi pružati finansijsku i političku podršku različitim institucijama hrvatskog naroda u BiH, na korištenje svih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama u Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama kako bi se zaštitili interesi Hrvata u BiH, te se ističe podrška evropskom putu BiH.

Sve hrvatske državne institucije pozivaju se na nastavak saradnje s Hrvatskim narodnim saborom BiH (HNS BiH), Parlamentarnom skupštinom BiH i ostalim institucijama u okviru međuparlamentarne saradnje.

U preambuli Rezolucije, između ostalog, ističe se i "istorijska uloga" Herceg-Bosne i Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), a vrednovanje uloge Herceg-Bosne u odbrani hrvatskih krajeva u BiH, istakao je Penava, posebno je važno za Domovinski pokret.